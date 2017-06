Les obsèques du comédien Jean-Marc Thibault, décédé le 28 mai à l'âge de 93 ans, ont été célébrées lundi en l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne des artistes, en présence d'amis du spectacle et de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, son beau-frère.

Connu pour son rôle dans la série "Maguy" et pour avoir formé avec Roger Pierre (décédé en 2010) l'un des tandems comiques les plus populaires du théâtre français, Jean-Marc Thibault a poursuivi une carrière en solo au cinéma, tournant dans 70 films, et à la télévision, ce qui lui vaudra une grande popularité auprès d'un public plus jeune.Dans son homélie, le Père Philippe Desgens, aumônier des artistes du spectacle, a salué "l'artiste populaire du cabaret au grand écran, l'amoureux de la vie, le conteur extraordinaire, drôle et cultivé". Les acteurs Brigitte Fossey, Robert Hossein et Francis Huster, parmi d'autres personnalités du spectacle, ont assisté à la cérémonie.Jean-Marc Thibault a rencontre en 1965 sur un tournage Sophie Agacinski, alors comédienne, avec laquelle il a eu un fils. Il l'a épousée après 18 ans de vie commune, devenant ainsi le beau-frère de l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin, accompagné lundi matin de son épouse la philosophe Sylviane Agacinski."Je n'ai jamais cherché à dissimuler qui j'étais: avant tout un artiste dont l'ambition est de faire plaisir au plus grand nombre", se plaisait à dire Jean-Marc Thibault né le 24 août 1923 dans une famille d'ouvriers et artisans.En 2000, il a fait son retour au cinéma dans "Vidocq" de Pitof et "De l'amour" de Jean-François Richet, puis joue en 2002 un dirigeant d'un parti d'extrême droite dans "Féroce" de Gilles de Maistre. Suivront encore des rôles secondaires dans "Un homme et son chien" (2008) de Francis Huster et dans "Mademoiselle Chambon" de Stéphane Brizé (2009).