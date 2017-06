Le stade de France, plus que jamais paré de bleu, blanc, et de rouge pour la réception de l'Angleterre, a rendu hommage aux victimes des attentats de Londres et Manchester, mardi soir juste avant le début de la rencontre amicale.

Les sièges de l'une des tribunes de l'enceinte ont été peints en blanc avec une croix rouge, couleurs du drapeau anglais, en signe de fraternité, tandis qu'une bannière "United with the cities of Manchester and London" a été accrochée sur l'une des rembardes.A deux pas du stade du France, une entreprise a même déployé sur la devanture de son siège social un immense "Union Jack", le drapeau britannique, comme pour se joindre à l'hommage organisée par la Fédération française de football.Avant le coup d'envoi, la sortie des joueurs (des vestiaires) s'est effectuée sur le titre du groupe Oasis "Don't look back in anger", joué par les musiciens et le ch?ur de la Garde Républicaine.Ce titre ("Ne regarde pas le passé avec colère") est un tube du groupe né à Manchester, ville frappée deux semaines plus tôt par un attentat à la sortie d'un concert de la pop-star américaine Ariana Grande, qui avait fait 22 morts et plus de cent blessés, dont de nombreux enfants.Le président Emmanuel Macron et la Première ministre britannique Theresa May étaient présents dans la tribune présidentielle, en compagnie des ministres de l'Intérieur et des Sports Gérard Collomb et Laura Flessel, pour assister notamment à la minute de silence prévue avant le coup d'envoi."Nos équipes joueront ensemble dans un sport où malheureusement il faut quand même que quelqu'un gagne", a déclaré le président français, lors d'un point-presse juste avant le match.Le protocole habituel, qui voit l'équipe visiteuse entonner son hymne avant celui de l'équipe à domicile, sera ensuite bouleversé.God Save The Queen, l'hymne anglais, sera joué après La Marseillaise, comme l'avait fait la fédération anglaise avec l'hymne français lors du match amical à Wembley, pour marquer l'hommage aux victimes des attentats de Paris en novembre 2015.Huit personnes ont été tuées, dont trois Français, dans les attentats qui ont frappé le centre de Londres le 3 juin dernier.