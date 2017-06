L'homme d'affaires Pierre Botton, condamné et emprisonné dans les années 90 pour abus de biens sociaux, est soupçonné par la justice d'avoir utilisé à des fins personnelles des dons destinés à l'association contre la récidive qu'il a fondée, a-t-on appris mardi de source proche du dossier.

L'ex-gendre de l'ancien député-maire de Lyon Michel Noir, qui a effectué 20 mois de prison dans les années 90 dans une retentissante affaire politico-financière, fait l'objet d'une enquête préliminaire pour "abus de bien social" et "abus de confiance", ouverte en janvier par le parquet de Paris, a indiqué cette source, confirmant une information du journal Le Monde.Cette procédure fait suite à un signalement de Tracfin du mois de décembre, a précisé cette source. Le service anti-blanchiment du ministère des Finances avait alors détecté des transferts de fonds suspects entre le compte personnel de M. Botton, celui de sa société "Au coeur des prisons" et celui de l'association qu'il a fondée, "Ensemble contre la récidive", selon le quotidien."Selon ce signalement, plusieurs centaines de milliers d?euros reçus par +Ensemble contre la récidive+ par le biais de dons privés pourraient avoir servi à M. Botton ou à son entourage pour des dépenses personnelles, sans lien apparent avec l?objet de l'association", affirme Le Monde.Des perquisitions ont eu lieu en mai, a indiqué cette source, notamment dans les locaux de l'association et au domicile de M. Botton, qui n'a pas encore été auditionné."Si jamais des fautes avaient été commises, je les assumerais", a déclaré au quotidien M. Botton, qui a assuré faire "toute confiance à la justice et aux personnes qui encadrent l?association" dont il n'est plus président "depuis deux ans".Jointe par l'AFP, l'association n'a pas répondu aux sollicitations.Depuis sa sortie de prison en 1996, Pierre Botton se consacre à l'amélioration des conditions de détention. Il est devenu un interlocuteur important des pouvoirs publics sur ce thème via les actions de son association, soutenue par plusieurs personnalités comme Pierre Arditi, Yannick Noah ou Michel Drucker.