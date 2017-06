Douze départements du centre-est de la France ont été placés pour la journée de mercredi en alerte orange pour orages, a annoncé mercredi matin Météo France.

Douze départements du centre-est de la France ont été placés pour la journée de mercredi en alerte orange pour orages, a annoncé mercredi matin Météo France.

Les douze départements concernés sont l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, le Cantal, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.Le début de l'évènement est prévu mercredi à 12h00 et la fin à 20h00."Un nouvel épisode d'orage violents (avec possiblement de la grêle, de violentes rafales, des fortes précipitations instantanées et une activité électrique importante) est attendu ce mercredi après-midi", annonce Météo-France"Il devrait débuter vers la mi-journée sur l'ouest Auvergne, puis gagner l'ouest Rhône-Alpes (vallée du Rhône comprise) en cours d'après-midi, et enfin les Alpes en fin d'après-midi, avant de s'évacuer à l'est en soirée. Ces orages pourraient être violents mais ne devraient pas être quasi-stationnaires comme celui qui a généré des pluies extrêmes vers les sources de la Loire hier en fin de journée", précise l'institut.