Un attentat suicide a visé jeudi soir une mosquée chiite à Kaboul, ont annoncé les autorités, dernière d'une série d'attaques sanglantes menées dans la capitale afghane pendant le mois de ramadan.

L'attaquant s'est fait exploser dans la cuisine de la mosquée après que la police lui eut interdit l'accès de l'édifice principal où étaient massés les fidèles, selon le ministère de l'Intérieur. Des témoins ont également fait état de coups de feu dans ce quartier."Attaque terroriste contre la mosquée d'Al-Zahra dans l'ouest de Kaboul. Les forces spéciales ont été envoyées dans la zone", a tweeté le porte-parole du ministre de l'Intérieur Najib Danish.L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais les quartiers de la minorité chiite ont été fréquemment ciblés dans la passé par les militants du groupe Etat islamique (EI, sunnite).La capitale afghane est sur les dents depuis un attentat dévastateur au camion piégé qui a frappé le 31 mai le quartier diplomatique de Kaboul, faisant plus de 150 morts. Cet attentat, le plus meurtrier en Afghanistan depuis 2001, n'a pas été revendiqué.L'attentat a déclenché les protestations d'habitants exaspérés par les violences, émaillées d'affrontements qui ont fait quatre morts le 2 juin. Les funérailles d'un protestataire ont ensuite été prises pour cible, faisant sept nouvelles victimes.Depuis l'attentat de Kaboul, des protestataires continuent des sit-in en au moins six point de la capitale, dont un près du lieu de l'explosion, pour réclamer la démission du gouvernement.Semblant tenter d'endiguer la mobilisation, le gouvernement afghan a renvoyé dimanche deux hauts responsables des services de sécurité, dont le chef de la police de Kaboul, pour la mort des protestataires lors des affrontements avec la police le 2 juin.