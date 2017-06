Monaco-Paris SG, le 25 novembre 2017, et Paris SG-Monaco, le 14 avril 2018, seront les chocs de Ligue 1 la saison prochaine entre le champion en titre monégasque et son dauphin parisien, comme l'ont révélé les clubs et la Ligue professionnelle (LFP) sur leurs réseaux sociaux, jeudi.

Monaco commencera sa saison face à Toulouse à domicile le 5 août et finira par un déplacement à Troyes le 19 mai. Le PSG débutera sa saison le 5 août avec la réception du promu Amiens et la terminera le 19 mai avec un déplacement à Caen.

AFP