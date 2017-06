Vingt mois après son dernier combat, Floyd Mayweather, l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire, a officialisé mercredi à 40 ans son retour sur les rings pour un combat sans précédent et très attendu contre Conor McGregor, star des arts martiaux mixtes (MMA).

Vingt mois après son dernier combat, Floyd Mayweather, l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire, a officialisé mercredi à 40 ans son retour sur les rings pour un combat sans précédent et très attendu contre Conor McGregor, star des arts martiaux mixtes (MMA).

C'est le combat de Goliath contre... Goliath. D'un côté, Mayweather, champion du monde de boxe dans cinq catégories différentes, resté invaincu durant toute sa carrière professionnelle; de l'autre, McGregor, figure de proue de la MMA, ce sport de combat où tous les coups, ou presque, sont permis, très populaire aux Etats-Unis.

Après un peu plus d'un an de tractations et de provocations entre les deux camps, Mayweather et McGregor ont maintenant rendez-vous le 26 août à Las Vegas (Nevada) pour ce qui est déjà présenté comme le combat de l'année. "C'est officiel!", a écrit Mayweather sur son compte Instagram, en légende d'une affiche du combat. "Le combat a lieu", a confirmé sur son compte Twitter McGregor.

"J'ai longtemps pensé que ce combat serait impossible à monter, mais en fait, cela a été parmi les négociations les plus faciles de ma carrière, car tout le monde voulait ce combat, Mayweather et McGregor bien sûr, mais surtout les fans du monde entier", a expliqué lors d'une conférence de presse téléphonique Dana White, le patron de l'UFC, principal promoteur de combats MMA avec qui McGregor est sous contrat.

- Tempérament volcanique -

Pour décider qui de Mayweather ou de McGregor est le meilleur combattant du moment, ils s'affronteront, à un poids fixé à 69,8 kg, sur un ring de boxe, dressé dans la T-Mobile Arena de Las Vegas, selon les règles du noble art. Ce qui ne favorise pas McGregor: l'Irlandais a certes boxé dans sa jeunesse, mais il s'est fait un nom et un palmarès dans les octogones grillagées de MMA, un sport de combat, interdit dans certains pays --dont la France--, qui allie coups de pied, coups de poing, techniques au sol, étranglements ou encore coups de coude.

McGregor, grande gueule au tempérament volcanique, a remporté 21 de ses 24 combats: il est le champion UFC en titre des légers et n'a eu par exemple besoin que de 13 secondes, un record dans sa discipline, pour mettre KO un adversaire en décembre 2015. "Ce gamin n'a peur de rien, c'est pour cela que les gens l'aiment, on sait tous que s'il touche son adversaire, il peut le mettre KO", a assuré son promoteur. Face à lui, il trouvera un adversaire de 12 ans son aîné et retraité depuis septembre 2015, mais aussi un phénomène de la boxe.

- 100 millions de dollars -

"Pretty Boy" (littéralement beau gosse) est resté invaincu en 49 combats, record d'invincibilité qu'il partage avec le légendaire Rocky Marciano, et a régné sans partage sur la boxe pendant près de vingt ans. Mayweather est aussi surnommé "Money" (argent) en référence aux 800 millions de dollars (714 M EUR) amassés durant sa carrière, grâce notamment à ses mirobolants contrats avec des chaînes américaines de télévision à la séance. S'il n'a plus rien à prouver sur les rings, Mayweather se voit désormais "businessman" du sport. C'est pour accroître sa fortune déjà considérable qu'il a accepté ce défi, présenté par certains comme une parodie de combat, digne du catch.

Il devrait toucher une bourse de 100 millions de dollars, sans compter le partage des recettes TV et publicitaires qui s'annoncent sans précédent pour un match de boxe.

La répartition des recettes entre les deux combattants, souvent point de discorde, n'a pas été précisée: "Tout le monde est content", a assuré White. Pour Stephen Esponiza, directeur général de Showtime qui diffusera le combat, "il n'y a pas de limites" en termes de recettes et il s'attend qu'elles dépassent celles "combat du siècle" qui avait opposé en mai 2015 le Philippin Manny Pacquiao à Mayweather.

"Ce combat parle aux gens qui suivent la boxe, qui suivent la MMA, à ceux qui ne suivent aucun des deux sports, l'intérêt dans le monde sera encore plus large", a-t-il pronostiqué. Attendu pendant une décennie, le choc Pacquiao/Mayweather entre deux champions en fin de course avait déçu et s'était décidé aux points en faveur de l'Américain, au terme de douze reprises sans saveur. Avec les personnalités de McGregor et de Mayweather, l'avant-combat, au moins, s'annonce sulfureux.



AFP