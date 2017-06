Suspendue par un fil au-dessus des chutes du Niagara, reliée à un hélicoptère par la bouche: c'est un nouvel exploit digne du livre Guinness des records qu'a réalisé jeudi Erendira Wallenda, membre d'une célèbre famille de funambules, devant des centaines de spectateurs côté canadien et américain.

Suspendue par un fil au-dessus des chutes du Niagara, reliée à un hélicoptère par la bouche: c'est un nouvel exploit digne du livre Guinness des records qu'a réalisé jeudi Erendira Wallenda, membre d'une célèbre famille de funambules, devant des centaines de spectateurs côté canadien et américain.

Cette intrépide mère de trois enfants, habituée des acrobaties spectaculaires, fêtait ainsi le cinquième anniversaire d'un autre exploit réalisé par son mari Nik Wallenda: il avait alors traversé les célèbres chutes à la frontière entre le Canada et les Etats-Unis en marchant sur un fil, devant les caméras de télévision.C'est lui qui supervisait jeudi la performance d'Erendira depuis l'hélicoptère. Les deux Américains viennent chacun de familles d'artistes de cirque et de casse-cou.Après avoir exécuté quelques acrobaties dans un cerceau accroché lui aussi à l'hélicoptère, Erendira s'est retrouvée à deux reprises, pendant une dizaine de secondes à chaque fois, accrochée par la bouche à quelque 90 mètres au-dessus de l'eau, avec pour toute sécurité un filin à la taille comme l'exige la loi de l'Etat de New York, a rapporté un photographe de l'AFP.Elle a ainsi inscrit, selon les médias américains, un nouveau record de hauteur pour le livre Guinness, jusqu'ici détenu par son mari qui s'était accroché par les dents à quelque 75 mètres au-dessus d'un parc d'attractions aux Etats-Unis en 2011.Revenue sur la terre ferme après une performance d'un peu moins de 10 minutes, Erendira Wallenda a raconté qu'elle n'avait rien entendu, ayant choisi d'écouter de la musique pendant toute la durée de l'exercice."J'ai fait comme si j'étais à l'entraînement dans mon jardin, et je me suis sentie assez bien pour m'accrocher par la bouche une deuxième fois", a-t-elle déclaré, citée par des médias locaux américains.Nik Wallenda, qui appartient à la septième génération d'une famille d'artistes de cirque, a déjà battu plusieurs records du monde, notamment en 2014 quand il a rejoint en marchant sur un câble de fer deux gratte-ciel de Chicago à plus de 180 mètres au-dessus du sol.Il fut aussi le premier à traverser les gorges du Grand Canyon sur un fil en 2013.