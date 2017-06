Marcel et Jacqueline Jacob, mis en examen vendredi pour séquestration suivie de mort dans l'affaire Grégory, nient toute implication, a annoncé le procureur général de Dijon, pour qui ceux ont participé à l'enlèvement "sont les auteurs du crime".

"Les deux mis en examen (ndlr: grand-oncle et grand-tante de la victime) ont nié en l'état toute participation aux faits reprochés", a déclaré Jean-Jacques Bosc lors d'une conférence de presse."A l'évidence, Grégory a été enlevé du domicile de ses parents et retenu un certain temps jusqu'à sa mort", a assuré le magistrat, ajoutant que les personnes qui ont participé à cet enlèvement "sont les auteurs du crime"."Il y a un débat (sur ce qu'ils faisaient le jour de la disparition), ils ne présentent pas en l'état d'alibi qui soit confirmé ou étayé", a-t-il poursuivi.Les deux septuagénaires ont tous les deux été écroués.Le commandant des gendarmes qui mènent l'enquête a de son côté expliqué ne pas pouvoir "promettre" que cette énigme qui dure depuis 32 ans sera résolue, mais il estime cependant avoir "avancé significativement"."Je ne peux pas vous promettre que nous allons déboucher", "ce que je peux dire, c'est que nous avons avancé significativement" dans l'enquête, a déclaré devant la presse Dominique Lambert, commandant de la Section de recherches de Dijon qui dirige l'enquête.L'enfant de 4 ans avait été retrouvé mort, pieds et poings liés, dans les eaux de la Vologne, le 16 octobre 1984.