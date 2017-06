La Russie, hôte de la Coupe des Confédérations, a battu la Nouvelle-Zélande 2 à 0 en match d'ouverture, samedi, à Saint-Pétersbourg.

La Russie, hôte de la Coupe des Confédérations, a battu la Nouvelle-Zélande 2 à 0 en match d'ouverture, samedi, à Saint-Pétersbourg.

La sélection entraînée par Stanislav Tchertchessov a ouvert la marque grâce à un but contre son camp du Néo-Zélandais Michael Boxall (31e) et c'est Fedor Smolov qui a donné un peu plus d'ampleur à la victoire russe (69e).