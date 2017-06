Le nageur américain Michael Phelps, le sportif le plus médaillé de l'histoire des jeux Olympiques, va se mesurer à un requin dans un épisode de l'émission "Shark Week" qui sera diffusé au mois de juillet sur la chaîne de télévision Discovery Channel.

Dans cet épisode intitulé "Phelps contre Requin: le Grand Doré contre le Grand Blanc", Phelps "défiera le plus redoutable des prédateurs des océans", promet "Shark Week" dans sa bande-annonce.Phelps, âgé de 31 ans, a pris sa retraite de sportif de haut niveau en août dernier après les Jeux de Rio, où il est allé chercher cinq nouvelles médailles d'or et une d'argent pour établir un hallucinant record à 23 titres olympiques et à 28 médailles tous métaux confondus en 4 JO.