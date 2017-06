Au moins trois personnes, dont une Française, ont été tuées et 11 blessées samedi après-midi dans un attentat à la bombe perpétré dans un centre commercial de Bogota, a-t-on appris de sources hospitalières colombiennes.

Un précédant bilan fourni par le maire de la capitale colombienne Enrique Penalosa faisait état d'un mort, une Française de 23 ans, et 11 blessés.M. Penalosa avait évoqué un "attentat lâche au centre Andino".Le président colombien Juan Manuel Santos a de son côté condamné l'attentat et aussitôt ordonné au chef de la police nationale, le général Jorge Nieto, d'ouvrir une enquête.Selon les premiers éléments communiqués par la police, l'explosion s'est produite vers 17H00 (22H00 GMT) dans les toilettes des femmes du centre commercial, situé dans une zone très fréquentée par les étrangers et à la veille de la fête des pères.Deux femmes âgées de 27 et 31 ans, dont la nationalité n'a pas encore été établie, "sont décédées de leurs blessures", a indiqué dans un communiqué la clinique où les victimes ont été hospitalisées. Quatre blessés sont dans un état critique, a précisé l'établissement.