La Porsche N.

La Porsche N.

2 est repassée en tête des 24 Heures du Mans dimanche après-midi et demeurait en position de leader à moins de 30 minutes de l'arrivée.A 13H53 (11H53 GMT), la Porsche pilotée par l'Allemand Timo Bernhard a dépassé l'Oreca-Gibson N.38 de l'écurie Jackie Chan DC Racing.Celle-ci, engagée dans la catégorie inférieure des LMP2, s'était pourtant emparée du commandement de la course à la faveur de l'abandon de la Porsche N.1 peu avant midi (10H00 GMT).En cas de victoire finale à 15H00 (13H00 GMT), Porsche, déjà le constructeur le plus titré, ajouterait un 19e succès à son palmarès dans la grande course d'endurance mancelle.