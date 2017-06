Des marins disparus dans la collision survenue tôt samedi matin au Japon d'un destroyer américain avec un cargo ont été retrouvés morts dans le navire militaire endommagé, a annoncé dimanche la marine américaine, sans en spécifier le nombre.

Sept membres de l'équipage de l'USS Fitzgerald étaient portés disparus depuis plus de 24 heures, après une collision nocturne au large de la côte pacifique du Japon avec un porte-conteneur philippin qui a fortement endommagé le bâtiment militaire et provoqué une entrée d'eau."Un certain nombre de marins disparus dans la collision entre l'USS Fitzgerald et un navire marchand ont été retrouvés", a déclaré le service de relations publiques de la 7e Flotte américaine dans un bref communiqué."Au fur et à mesure que les équipes de secours ont eu accès aux espaces endommagés par la collision (...), les marins disparus ont été repérés dans les compartiments de couchage inondés", poursuit le texte. "Ils sont actuellement transférés à l'Hôpital naval de Yokosuka (centre-est), où ils seront identifiés"."Les marins ont été découverts décédés par des plongeurs", avait déclaré séparément le commandement des forces navales sur son compte Twitter.La chaîne de télévision publique japonaise NHK a pour sa part rapporté que "plusieurs" militaires avaient été retrouvés, revenant sur sa précédente affirmation selon laquelle les sept disparus avaient tous été découverts morts."Nous informons actuellement les familles et leur apportons le soutien dont elles ont besoin en ces moments difficiles", a déclaré la marine américaine. "Les noms des marins seront diffusés lorsque leurs proches auront été informés".Une enquête est en cours sur les causes de l'accident.