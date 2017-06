La marque italienne Dolce & Gabbana a une nouvelle fois créé l'événement à la Fashion week, samedi à Milan, en faisant défiler une centaine de jeunes acteurs, blogueurs ou enfants de stars.

De quoi enflammer les réseaux sociaux et rendre la collection presque anecdotique.Donatella Versace a quant à elle rendu hommage à son frère Gianni, fondateur de l'enseigne, assassiné il y a 20 ans.Ils appartiennent à la génération des milleniums, ces jeunes nés entre les années 80 et 2000 et pour qui l'internet n'a plus de secret.Les stylistes Domenico Dolce et Stefano Gabbana, qui savent que ces jeunes sont l'avenir de la mode, savent aussi comment leur parler: à chaque nouvelle collection, il invitent leurs icônes, petits princes du web, top modèles de demain, enfants de stars à venir défiler pour eux.Samedi, une centaine de ces "millenials" aux comptes twitter super-vitaminés, avaient répondu à l'appel, tout comme leurs fans qui les attendaient nombreux devant le théâtre Metropol, qui accueille les lieu défilés Dolce & Gabbana.Parmi eux, l'acteur américain Will Peltz, le mannequin britannique Olivier cheshire, Christian Combs (fils du rappeur américain Puff Daddy), Sophia et Sistine deux des filles de l'acteur Slvester Stallone et Presley Gerber, fils du top-modèle Cindy Crawford.Ils auront peut-être échappé à la vigilance des plus de 40 ans mais Nash Grier et Neels Visser étaient là eux-aussi. Mannequins, "instagrameurs" et "vineurs" (ces stars des mini-vidéos sur l'application Vine), ils ont aussi le don de générer des émeutes à chacune de leurs sorties.Côté vêtements, la griffe est resté fidèle à elle-même avec une collection faisant une large place aux paillettes, strass et autres broderies.Pour les garçons, la thématique du jeu de cartes - le roi de coeur en particulier - est déclinée sur les chemises ou les pantalons courts, tandis que les costumes aux reflets satinés ont parfois leurs revers bordés de brillants.Chemises à fleurs ou à imprimés à tête de lion et bermudas en soie bermuda complètent un vestiaire masculin plutôt clinquant.Pour les filles, les guêpières ultra sexy, noires ou blanches, son associées aux bombers négligemment portés qui retombent sur les épaules.- Pellizzari à Venise -Dans la matinée, Christian Pellizzari a présenté une nouvelle collection hommes et femmes d'inspiration vénitienne et dédiée à tous ceux qui vivent la Sérénissime au quotidien, comme le styliste lui-même, qui est originaire de Trévise.Pour le garçon, il a prévu des tenues de bain dans le style combi-shorts ou des pantalons légers à fleurs qu'il peut mettre sous un T-shirt blanc classique.De sa garde-robe estivale et décontractée, il peut aussi tirer un bombers et un short en les associant, sandales aux pieds.Pour madame, Christian Pellizzari a prévu des looks plus sophistiqués avec notamment des jupes longues et légères et des robes à froufrous aux épaules ou à volants.- Diesel Black Gold 'techno grunge' -L'enseigne Diesel Black Gold a présenté une collection mixte aux inspirations "techno grunge", sous l'oeil de son fondateur, l'Italien Renzo Rosso.Pour les femmes comme pour les hommes, l'heure est aux superpositions mais avec des silhouettes bien distinctes.Pour lui des parkas, parfois sans manches, sont portées sur des chemises amples, sorties du pantalon.Côtés filles, les jupes longues fendues sur le devant et les longues tuniques légères, à fleurs ou à damiers, prédominent.- L'hommage à Gianni Versace -Vingt ans après la mort tragique de son frère, fondateur de l'enseigne, Donatella Versace a voulu lui rendre hommage avec sa nouvelle collection.Le 15 juillet 1997, Gianni Versace fut assassiné, à l'âge 50 ans, de deux balles dans la tête devant sa villa de Miami Beach par le tueur en série américain Andrew Cunanan.Pour l'occasion, le défilé s'est donc déroulé dans l'intimité du jardin du siège historique de la marque.Celle qui seconda longtemps Gianni Versace avant de reprendre le flambeau à sa mort, a proposé une collection légère et facile à porter aussi bien pour les hommes que pour les femmes.Pour lui, elle a notamment prévu un costume rayé noir et blanc, avec sa sacoche à damier assortie, un bombers matelassé ou encore une chemise coupée à la taille à porter avec un short de soie noir.L'an prochain, la femme Versace pourra opter pour une robe courte subtilement fendue, au profond décolleté en V. A moins qu'elle ne préfère un ensemble associant une jupe courte à un petit blouson à damier très épaulé.