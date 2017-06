Le Français Lucas Pouille a remporté dimanche à Stuttgart le troisième titre ATP de sa carrière en s'imposant en finale contre l'Espagnol Feliciano Lopez 4-6, 7-6 (7/5), 6-4.

Le Français Lucas Pouille a remporté dimanche à Stuttgart le troisième titre ATP de sa carrière en s'imposant en finale contre l'Espagnol Feliciano Lopez 4-6, 7-6 (7/5), 6-4.

"C'est un premier titre sur gazon, c'est vraiment sympa (...) Je suis très heureux, content de mon niveau de jeu. Au premier tour, j'avais aussi gagné un match très serré. Je suis resté concentré ensuite, j'ai pris match après match et j'espère que ça va continuer comme ça", a déclaré le 16e joueur mondial, qui réalise à 23 ans sa meilleure saison.Quart-de-finaliste inattendu l'an dernier à Wimbledon et à l'US Open, le nordiste a encore le tournoi de Halle cette semaine pour peaufiner sa préparation sur gazon avant de retrouver l'étape londonienne du Grand Chelem.Pouille avait remporté son premier titre sur le circuit ATP en septembre 2016 à Metz. Puis il récidivé cette année en s'imposant à Budapest en avril contre Bedene, quelques semaines après avoir perdu la finale de Marseille face à Jo-Wilfried Tsonga.Il s'est récemment incliné à Roland-Garros au troisième tour contre l'Espagnol Albert Ramos (20e) en cinq sets (6-2, 3-6, 5-7, 6-2, 6-1).Entré à Stuttgart sur invitation, il a failli en sortir dès le premier match, lorsqu'il a sauvé d'un incroyable réflexe au filet une balle de match contre l'Allemand Struff. Il a ensuite éliminé un autre Allemand, l'expérimenté Kohlschreiber, avant de battre en demi-finale son compatriote Benoît Paire (7-6, 7-5).Sous pression pendant la première manche contre Lopez, le natif de Grande-Synthe n'est pas parvenu dans un premier temps à régler son propre service, sur le gazon assez dégradé de Stuttgart, alors que son adversaire faisait parler sa puissance et sa régularité, remportant facilement chacune de ses mises en jeu.Le Français semblait encore hors du coup en début de deuxième manche, lorsqu'il a dû batailler pour sauver deux balles de break dans le troisième jeu. Puis il a trouvé son rythme, en gagnant deux fois consécutivement son service sans concéder un point, et en commençant à aligner les aces, y compris sur des deuxièmes balles.C'est finalement au cinquième jeu du troisième set que l'Espagnol a cédé, perdant pour la première fois son engagement. Pouille gagnait un jeu blanc derrière et, à 4-2, se retrouvait en position de force dans ce duel de serveurs.Il s'est finalement imposé à sa troisième balle de match, sur un ace, son 29e de la partie.