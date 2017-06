Un match déséquilibré, vraiment? C'est une Allemagne bis, avec trois champions du monde seulement et les yeux rivés sur le Mondial-2018, qui affronte l'Australie championne d'Asie et hypermotivée en Coupe des Confédérations, lundi à Sotchi (18h00 locales, 15h00 GMT).

Si Manuel Neuer soigne une fracture du pied, les autres cadres (Hummels, Boateng, Khedira, Kroos, Özil, Müller) ont tous été volontairement privés de "Coupe des Conf'" par Joachim Löw, qui a argué de la répétition des grandes compétitions internationales. Sachant aussi que jamais une équipe titrée à ce tournoi n'a remporté le Mondial dans la foulée.

Le sélectionneur n'a convoqué que trois champions du monde 2014: les défenseurs Matthias Ginter et Shkodran Mustafi, et l'attaquant Julian Draxler, le plus capé du groupe (30 sélections), promu capitaine à 23 ans.

Et lorsque deux joueurs ont déclaré forfait (le milieu Diego Demme et l'ailier Leroy Sané), ils n'ont même pas été remplacés! Si bien que l'Allemagne ne compte que 21 joueurs, et non 23, et présente la moyenne d'âge la plus jeune du plateau russe, 24 ans et 4 mois.

Alors, une Coupe pour rien? Non, une Coupe pour la route: "La première priorité est de développer l'équipe, la seconde est de gagner", a résumé le manager de la sélection, Oliver Bierhoff.



- 'Turbo Timo' en pointe -



L'idée est d'offrir de l'expérience à des jeunes prometteurs en vue du prochain Mondial, à la manière de Bastian Schweinsteiger et Lukas Podolski lors de l'édition 2005. "Si nous n'en amenons même que deux ou trois au niveau mondial, vers le niveau supérieur, je serai absolument heureux", a admis le sélectionneur.

Mais gare au faux pas... Alors les Allemands se glissent dans la peau d'outsiders, de manière peut-être un peu incongrue. "Nous ne sommes pas venus avec la meilleure équipe. Mais ça peut être un avantage: certains vont nous sous-estimer", a avancé Antonio Rüdiger, défenseur central qui voudra bousculer la doublette Hummels-Boateng.

D'autres aussi ont un coup à jouer, comme l'attaquant Timo Werner (21 ans), meilleur buteur allemand de Bundesliga de la saison (21 buts en 31 matches avec le RB Leipzig) et possible successeur de Miroslav Klose. Car le véloce avant-centre "met le chaos là où il y a de l'ordre", apprécie Löw.

Et il en faudra, du chaos, pour bouger les Socceroos. "C'est un gros match qui se profile, parce que les Australiens vont essayer de nous combattre avec du physique et de la dureté", a relevé "Turbo Timo".

Eh oui: les Allemands, même si leur équipe B reste considérée comme le favori du match, vont se frotter à des "Aussies" survoltés.



- Le Mondial, eux "Aussies" -



Certes, aucun n'est titulaire dans un gros club européen. Certes, leur principale référence est Tim Cahill (37 ans), ancien d'Everton aujourd'hui à Melbourne. Certes encore, ils seront privés de leur capitaine Mile Jedinak (Aston Villa), blessé.

Mais ils ont une motivation hors norme, renforcée par le bon nul 2-2 décroché contre l'Allemagne en match amical à Kaiserslautern, en mars 2015.

Le sélectionneur Ange Postecoglou est (très) ambitieux. "Je voudrais qu'un jour on aille chercher la victoire en Coupe du monde, même si des gens pensent que ça prendra un siècle, ce que je ne crois pas, et je ne vois pas pourquoi on n'essaierait pas", a-t-il carrément déclaré lundi dernier... après avoir encaissé un 4-0 à domicile face au Brésil.

"Je suis obsédé par l'idée de rentrer en Allemagne et de pouvoir dire: +Nous vous avons battus+", a avoué Mathew Leckie, attaquant du Hertha Berlin. Et le défenseur Milos Degenek ne veut pas raconter plus tard à ses enfants qu'il s'est contenté d'"échanger quelques maillots avec des stars", mais veut "laisser une impression durable".

L'Australie s'appuie aussi sur un prometteur duo de milieux formé par Aaron Mooy et Tom Rogic: le premier, prêté par Manchester City, a été le joueur clef de la montée de Huddersfield Town en Premier League anglaise, et le second a inscrit le but de la victoire en finale de Coupe d'Ecosse, offrant au Celtic Glasgow un triplé domestique.



