Le réalisateur de "Merci patron!", François Ruffin, élu député dimanche de la 1er circonscription de la Somme, a assuré lundi qu'il se paierait au Smic, réservant le reste de ses revenus "à des oeuvres".

Le réalisateur de "Merci patron!", François Ruffin, élu député dimanche de la 1er circonscription de la Somme, a assuré lundi qu'il se paierait au Smic, réservant le reste de ses revenus "à des oeuvres".

"J'ai pris trois engagements auprès des électeurs", a-t-il expliqué au micro de RTL: "me payer au Smic, ensuite avoir un mandat révocable, si 25% des inscrits de ma circonscription souhaitent que je dégage, eh ben je m'en irai". Interrogé sur la destination du reste de ses indemnités, il a précisé qu'il les donnerait "à des oeuvres".

A propos de la réserve parlementaire, que le projet de loi de moralisation de la vie publique prévoit de supprimer, il a prévenu que si elle était conservée, il la ferait "gérer par un jury populaire tiré au sort".

Parlant de son élection comme d'un "miracle", M. Ruffin a estimé que "c'est le travail de terrain qui a payé". "Ce sont des dizaines voire une centaine de militants qui ont arpenté les villes, les villages et qui, au porte à porte, sont allés arracher les gens, non pas au vote Macron puisqu'on savait que, dans le coin, les gens ne voulaient pas de ça, mais simplement sont allées les arracher à l'abstention, à la résignation, à l'écoeurement", a-t-il analysé.

"On dit que je suis spécialiste des coups médiatiques mais d'abord je suis un gros bosseur", a-t-il par ailleurs prévenu. Soucieux d'être "un point d'appui pour tous ceux qui veulent que ça change dans le pays", il n'a concédé qu'"une légitimé partielle" à une majorité élue avec un taux record d'abstention.

"Si on ne trouve pas des voix pour porter nos paroles à l'intérieur de l'Assemblée nationale, si c'est un bloc monolithique qui avance avec ses lois, sûr de soi, dominant, eh bien, c'est à l'extérieur de l'Assemblée nationale que ça se passera", a-t-il averti.

Investi par La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon mais sans avoir signé la charte d'engagements prévoyant entre autres la discipline de vote, François Ruffin a par ailleurs confirmé qu'il voterait "en (son) âme et conscience, en toute indépendance, c'est ce que j'ai assuré aux électeurs".

"Je pense qu'il n'y a pas besoin de discipline quand on est d'accord sur l'essentiel (...) le programme de La France insoumise ne me pose pas de difficulté", a-t-il commenté.



Par Amal BELALLOUFI - © 2017 AFP