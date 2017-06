Le gigantesque incendie de forêt qui a éclaté samedi dans le centre du Portugal a fait au moins 61 morts et 62 blessés, dont des familles piégées par les flammes dans leurs voitures.

Voici ce que l'on sait sur cette catastrophe, la plus meurtrière de l'histoire récente du Portugal:- Les faitsL'incendie s'est déclenché samedi peu avant 15H00 (14H00 GMT) à Pedrogao Grande dans la région de Leiria, en pleine canicule, avec des températures dépassant les 40 degrés dans plusieurs régions.Les flammes, attisées par des vents très violents, se sont rapidement propagées sur quatre fronts dans les collines couvertes de pins et d'eucalyptus entre les villages de Pedrogao Grande, Figueiro dos Vinhos et Castanheira de Pera.Plusieurs bourgades ont été touchées et un plan d'évacuation a été mis en oeuvre. Certaines victimes ont été découvertes chez elles, dans des zones isolées.Mais la majorité des victimes ont trouvé la mort sur les routes, rattrapées par le feu qui les a piégées dans leurs voitures.Au moins 18 personnes ont péri de cette façon sur la route reliant Figueiro dos Vinhos à Castanheira de Pera, la N-236, selon le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Jorge Gomes.Dimanche en début de soirée, le bilan était de 61 morts et 62 blessés, dont huit pompiers. Cinq blessés sont dans un état grave (quatre pompiers et un enfant).Les autorités craignent que d'autres victimes ne soient découvertes au fur et à mesure des recherches.- Les moyens mobilisésPour combattre les flammes, plus de 800 pompiers et plus de 260 véhicules sont mobilisés. Quatre avions bombardiers d'eau Canadair espagnols sont arrivés sur place dimanche matin pour appuyer les pompiers portugais.Dans le cadre du mécanisme européen de protection civile, activé à la demande de Lisbonne, la France a elle aussi acheminé dans l'après-midi trois avions spécialisés dans l'extinction de feux.Deux avions espagnols supplémentaires et deux italiens vont aussi être envoyés dans ce cadre, selon la Commission européenne.Des renforts terrestres doivent également arriver lundi d'Espagne, selon la ministre portugaise de l'Intérieur Constança Urbano de Sousa.- Les causes de l'incendieLa police judiciaire a indiqué avoir "réussi à déterminer qu'un orage sec est à l'origine de l'incendie", écartant la piste criminelle. "Nous avons trouvé l'arbre frappé par la foudre", a déclaré son directeur national, Almeida Rodrigues.D'après le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, les flammes se sont propagées "avec beaucoup de violence", touchant plusieurs villages.Dimanche en début de soirée, l'incendie n'était pas encore maîtrisé. Sur les quatre fronts de feu, un seul restait préoccupant.A travers le pays, plus de 140 incendies de forêt faisaient encore rage dimanche soir, combattus par plus de 2.000 pompiers.- Deuil nationalLe gouvernement a décrété trois jours de deuil national. "L'incendie a atteint une dimension de tragédie humaine jamais connue jusqu'ici", a déclaré le Premier ministre Antonio Costa sur les lieux du drame.Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa s'est également rendu sur place dans la nuit de samedi à dimanche et a présenté ses condoléances aux familles des victimes, "partageant leur douleur, au nom de tous les Portugais".Les écoles de la zone sont fermées jusqu'à nouvel ordre et les examens qui devaient bientôt débuter seront reportés.