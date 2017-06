Roger Federer, éliminé mercredi dernier au premier tour du tournoi de Stuttgart, aura une deuxième chance de retrouver ses sensations sur gazon avant Wimbledon, cette semaine à Halle (Allemagne), lors d'un tournoi très relevé avec huit joueurs du top-20 mondial.

Pour son entrée en lice, le Suisse aux 18 titres en Grand Chelem sera opposé à Yen-Hsun Lu (Taïwan/73e mondial), qu'il a battu trois fois en trois confrontations.Huit fois vainqueur du tournoi à Halle, Federer était rentré chez lui en Suisse après sa défaite à Stuttgart pour se détendre et reprendre l'entraînement. "Je me sens bien, je suis reposé, je suis impatient de jouer ici", a-t-il déclaré dimanche devant la presse."J'ai bon espoir de mieux jouer ici qu'à Stuttgart la semaine passée", a ajouté l'actuel numéro 5 mondial, qui assure être "en forme à 100% et compétitif pour la saison sur gazon".Après une première partie de saison époustouflante, avec une victoire à l'Open d'Australie, suivie d'un doublé Indians Wells/Miami, le champion de 35 ans s'est accordé une pause de deux mois et demi, pour mieux préparer son grand objectif de la saison: Wimbledon.Il a pourtant raté son retour en s'inclinant d'entrée à Stuttgart contre Tommy Haas, qui pointait à la 302e place du classement ATP.S'il vient à bout de Yen-Hsun Lu, il pourrait croiser dès le deuxième tour l'un des chouchous du public, Mischa Zverev (N°29).- Gasquet-Monfils au premier tour -Le frère cadet de Mischa, le nouveau prodige allemand Alexander Zverev, numéro 12 à l'ATP et seul joueur de 20 ans dans le top-50 mondial, débutera le tournoi contre l'Italien Paolo Lorenzi (N°33).Les deux autres favoris Nishikori (N°9) et Thiem (N°8) joueront respectivement contre l'Espagnol Verdasco (N°34) et un joueur issu des qualifications.Côté français, les espoirs reposeront notamment sur Lucas Pouille (N°15), qui arrivera auréolé de sa victoire à Stuttgart dimanche. Le nordiste de 23 ans retrouvera sur son chemin l'Allemand Jan-Lennard Struff (N°49), qu'il a battu la semaine dernière au premier tour à Stuttgart, après avoir sauvé miraculeusement une balle de match d'un surprenant réflexe au filet.Gilles Simon (N°35) sera lui confronté au Russe Karen Khachanov (N°38), et Benoît Paire (N°44) aura fort à faire face au tenant du titre, l'Allemand Florian Mayer, toutefois retombé au 134e rang mondial.Quant à Gaël Monfils (N°16) et Richard Gasquet (N°30), ils devaient s'affronter dès lundi en fin de programme au premier tour, pour reprendre leur duel interrompu en 16e de finale de Roland Garros par l'abandon sur blessure de Gasquet.