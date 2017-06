Il n'est "pas impossible" que le gouvernement, dont la composition doit être annoncée d'ici à mercredi, comprenne de nouveaux membres appartenant aux Républicains (LR), a indiqué mardi Edouard Philippe, pour qui il n'y a par ailleurs "aucun" problème à ce que le ministre de la Justice François Bayrou conserve son poste.

Y aura-t-il de nouveaux membres de LR dans le gouvernement ? "Ce n'est pas impossible", a répondu le Premier ministre sur RMC et BFMTV, peu avant que la ministre des Armées Sylvie Goulard n'annonce sa démission du gouvernement.

Il est "possible" que l'équipe gouvernementale s'enrichisse de nouveaux secrétaires d'Etat, mais "pas trop", a par ailleurs précisé M. Philippe.

Le Premier ministre, qui a confirmé la date du 4 juillet pour sa déclaration de politique générale, a dit souhaiter "un gouvernement équilibré", "avec des gens qui viennent de la droite, c'est mon cas, de la gauche, du centre, des gens dont la légitimité ne résulte pas d'un engagement partisan", et "à parité entre la société civile et les élus, et entre les hommes et les femmes".

Lundi, l'Elysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron avait demandé à Richard Ferrand de quitter le gouvernement pour prendre la tête du groupe parlementaire La République en marche (REM) à l'Assemblée.

"Le président de la République a considéré que c'était un bon choix, Richard Ferrand a considéré que c'était un bon choix aussi". "Accessoirement, à la fin de la fin, c'est le groupe qui décidera", a dit M. Philippe.

Par ailleurs, "François Bayrou a vocation à rester au gouvernement", il n'y a "aucun" problème, a déclaré le Premier ministre, malgré l'enquête sur les assistants parlementaires du MoDem.

"Un gouvernement, c'est un orchestre. On n'a jamais vu un orchestre, surtout un orchestre symphonique, composé avec les mêmes instruments. Chacun vient avec sa personnalité", a-t-il dit, après avoir rappelé à l'ordre son garde des Sceaux la semaine dernière. M. Bayrou avait appelé Radio France pour se plaindre d'une enquête journalistique sur les assistants parlementaires du MoDem.



