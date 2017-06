Les travaux du nouveau dispositif de sécurisation de la tour Eiffel, avec paroi de verre et nouveaux accès, commenceront en septembre, top départ d'un vaste plan de réorganisation de l'accueil dans l'emblème de Paris, a annoncé mardi la mairie de Paris.

Les travaux de ce nouveau dispositif, qui devraient s'achever en mai 2018, prévoient notamment d'entourer la tour et son parvis, sur un périmètre élargi aux jardins, de grilles et d'une paroi de verre anti-balles, un projet déjà annoncé en mars.

Ce vaste plan de réorganisation qui était présenté devant la presse par Jean-François Martins, adjoint au Tourisme de la maire de Paris Anne Hidalgo et le président de la SETE (Société d'Exploitation de la Tour Eiffel) Bernard Gaudillère, sera soumis au vote du Conseil de Paris en septembre.

Il va s'étaler sur la période 2017-2032, avec la plupart des objectifs devant être atteints avant 2024 pour les jeux Olympiques s'ils reviennent à Paris, sans fermeture du site. Il est doté de 300 millions d'euros, dont la moitié consacrée au seul entretien de ce monument patrimonial classé aux monuments historiques et à l'Unesco.

Il s'articule autour de plusieurs grands axes.

La sécurisation du monument, qui bénéficie déjà d'une présence policière permanente et d'un dispositif de contrôles depuis juillet 2016, va être ainsi renforcée par un dispositif de murs de verre et de métal plus esthétique. L'accès, avec plusieurs points de contrôle, se fera par les jardins rénovés, et le périmètre des caméras de surveillance déjà présentes, sera élargi.

Pour améliorer la qualité de la visite, 80% de billets horodatés seront vendus d'ici 2020 sur internet (23% aujourd'hui), réduisant "drastiquement" les files d'attente.

Le tarif d'entrée -- le plus haut est à 17 euros aujourd'hui -- va augmenter mais sera "en dessous" de la moyenne des monuments de ce type (Empire State Building, tours Petronas, etc) à 25 euros, a assuré l'élu. Mais les tarifs spéciaux ne changent pas.

La réflexion sur un "projet léger" de bâtiment d'accueil se poursuit pour réalisation entre 2021 et 2023. "A ce stade, aucun projet en sous-sol, avec galerie commerciale, n'a été retenu", a indiqué M. Martins, évoquant un début de polémique sur des esquisses.

Seront également lancés l'amélioration de la signalisation à partir des trois stations de métro environnantes, des visites numériques ou de grands chantiers d'entretien et maintenance (peinture, lumière) entre 2019 et 2030.

La tour Eiffel, inaugurée lors de l?Exposition universelle de 1889, est le monument payant le plus visité au monde, avec de six à sept millions de visiteurs par an.



Par Jocelyne ZABLIT - © 2017 AFP