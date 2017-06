L'ex-garde des Sceaux François Bayrou a jugé mercredi qu'Emmanuel Macron était "à la hauteur de la fonction" présidentielle et assuré qu'il serait à ses côtés "pour l'aider et le soutenir" dans sa tâche.

"Ma certitude est qu'il est à la hauteur de la fonction. Il a besoin d'une majorité large et où le pluralisme ne soit pas un vain mot (...) Je serai à côté du président de la République pour l'aider et pour le soutenir, fidèle à une entente politique et personnelle à laquelle j'attache du prix", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse au siège du MoDem.