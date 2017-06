Des milliers de yogis ont célébré mercredi le solstice d'été au milieu des klaxons et des néons de la célèbre place de Times Square à New York, témoin de la popularité du yoga dans la première métropole américaine.

Chloe Liu, d'origine malaisienne mais new-yorkaise d'adoption, était venue pour le premier cours de 07H30 (11H30 GMT) avec deux amies chinoises. "Pouvoir faire du yoga à Times Square, au milieu de cette scène bruyante et chaotique, être capable de trouver le calme et la sérénité... j'y suis parvenue, pas tout du long, mais une partie du temps", a indiqué cette femme de 49 ans, visiblement ravie.

Profitant du soleil matinal, Kathy Gaffney a elle pris le ferry de bonne heure pour rejoindre Manhattan depuis son quartier de Staten Island, et avoir une bonne place dans la file d'enregistrement pour le cours de 09H30 (13H30 GMT). "J'ai toujours voulu venir au yoga sur Times Square. Cette année, pour la première fois, je suis à la retraite, donc j'ai pu venir", explique cette ex-directrice d'école de 62 ans.

Dans la queue longue d'une cinquantaine de personnes une heure avant le début du cours, elle sympathise avec Magdalena Leszko, 40 ans. "Je suis là pour m'amuser et pour appartenir à une communauté", dit Magdalena Leszko. Malgré le bruit alentour, "c'est la victoire de l'esprit sur la matière, on teste les limites", ajoute-t-elle en riant. L'évènement, qui coïncide avec la journée internationale du yoga, célèbre sa 15e édition à New York.

Sous surveillance toujours étroite de la police sur cette place parmi les plus fréquentées au monde, les organisateurs distribuaient tapis verts et bouteilles d'eau et dirigeaient les amateurs vers les terre-pleins réservés exceptionnellement aux salutations au soleil et autres postures.

"La première année, nous n'étions que trois, il faisait un temps horrible, il pleuvait", se souvient Douglass Stewart, professeur de yoga et co-fondateur de l'évènement.

Mais "nous avons grandi d'année en année", à l'image de la popularité du yoga, dit-il. "Le yoga progresse car les gens essaient de répondre à leurs angoisses de façon plus positive, plus pragmatique", selon lui. Au total, les organisateurs attendaient quelque 12.000 personnes ce mercredi à Times Square pour les six sessions d'une heure, de 07H30 à 19H30.

En 2015, l'évènement avait attiré jusqu'à 17.000 participants, dont le secrétaire-général de l'ONU de l'époque, Ban Ki-moon, qui marquait alors la première Journée internationale du yoga.



