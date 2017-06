Un policier a été poignardé mercredi à l'aéroport américain de Flint, dans le Michigan (nord), ont indiqué des sources officielles, les médias évoquant une possible piste "terroriste".

Un policier a été poignardé mercredi à l'aéroport américain de Flint, dans le Michigan (nord), ont indiqué des sources officielles, les médias évoquant une possible piste "terroriste".

Le policier a été poignardé à plusieurs reprises par un homme qui a crié "Allah Akbar" ("Dieu est le plus grand"), selon la chaîne américaine NBC News, qui a également indiqué que l'incident était traité comme "un acte de terrorisme".

La police fédérale FBI a indiqué dans un communiqué qu'il était "encore trop tôt pour déterminer la nature des supposés propos (rapportés par les médias, ndlr) et s'il s'agit ou non d'un acte de terrorisme".

"D'après les informations dont nous disposons à ce stade, nous pensons qu'il s'agit d'un incident isolé", a poursuivi le FBI.

Le policier blessé se trouve dans un état stable et l'aéroport Bishop International a été évacué, selon la police locale.

"Le suspect a été interpellé et est actuellement interrogé", ont précisé les responsables de l'aéroport dans un communiqué.

Selon des responsables policiers cités par NBC, le suspect est originaire du Québec et possède un passeport canadien.

L'aéroport de Flint a rapporté l'incident à 9H00 (13H00 GMT).



Par Aurélie MAYEMBO - © 2017 AFP