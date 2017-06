Une majorité de 57% de Français ne souhaite pas le maintien de François Bayrou, actuel garde des Sceaux, au sein du prochain gouvernement qui doit être annoncé mercredi, selon un sondage Harris interactive pour RMC et Atlantico diffusé mercredi.

Une majorité de 57% de Français ne souhaite pas le maintien de François Bayrou, actuel garde des Sceaux, au sein du prochain gouvernement qui doit être annoncé mercredi, selon un sondage Harris interactive pour RMC et Atlantico diffusé mercredi.

Seuls 32% des sondés souhaitent le maintien de M. Bayrou, mis sous pression depuis l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "abus de confiance et recel" visant à déterminer si le MoDem qu'il préside a employé des collaborateurs aux frais du Parlement européen.Ces accusations d'emplois fictifs ont contraint la ministre des Armées Sylvie Goulard, qui fut adhérente du MoDem, à démissionner mardi pour se défendre.Concernant l'autre ministre issue du MoDem, Marielle de Sarnez (Affaires européennes), également visée par l'enquête, 41% des personnes interrogées souhaitent son départ contre 25%, et 34% ne se prononcent pas.Pour 65% des Français, le maintien de François Bayrou au gouvernement serait "plutôt un handicap pour Emmanuel Macron", contre 35% qui jugent que ce serait un atout.En cas de maintien au sein de l'équipe gouvernementale dirigée par Edouard Philippe, 64% souhaitent que François Bayrou change de ministère, contre 36% qu'il reste à la Justice.Sondage réalisé en ligne le 20 juin auprès d'un échantillon de 1.013 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus (méthode des quotas).