L'important stock d'armes retrouvé dans sa voiture et à son domicile après l'attentat raté des Champs-Elysées, lundi, témoigne de la "préparation indiscutable d'une action violente" de l'assaillant, qui avait indiqué à ses proches vouloir rejoindre la Syrie, a affirmé jeudi le procureur de Paris.

L'important stock d'armes retrouvé dans sa voiture et à son domicile après l'attentat raté des Champs-Elysées, lundi, témoigne de la "préparation indiscutable d'une action violente" de l'assaillant, qui avait indiqué à ses proches vouloir rejoindre la Syrie, a affirmé jeudi le procureur de Paris.

Dans "une lettre testament" expédiée "à des proches par la Poste le 19 juin", Adam Djaziri a déclaré "avoir voulu rejoindre la Syrie", "déplorant en avoir été empêché +par des apostats contre l?État islamique+", a déclaré François Molins lors d'une conférence de presse au palais de justice de Paris. Le trentenaire avait effectué trois voyages en Turquie en 2016 sous couvert d'une activité "réelle ou supposée" de négoce d'or, a-t-il ajouté.

Selon le magistrat, le stock d'armes retrouvé au domicile et dans la voiture de ce Français de 31 ans témoigne de la "préparation indiscutable d'une action violente".

"L'arsenal découvert dans le véhicule atteste en effet de l'ampleur de l'action terroriste projetée qui, si elle avait abouti, aurait pu avoir des conséquences humaines dramatiques", a assuré François Molins.

Il a évoqué "un passage à l'acte terroriste" qui s'il n'a pas fait d'autre victimes que lui-même n'en "demeure pas moins mortifère".

Dans la voiture qui a percuté lundi le véhicule de tête d'un convoi de gendarmes mobiles, les enquêteurs ont notamment retrouvé des armes, plusieurs milliers de munitions, "deux bouteilles de gaz de 13 kilos chacune, pleines et toujours dotées de leur opercule de sécurité" ainsi qu'"une besace calcinée qui contenait de très nombreux projectiles ressemblant à des ogives", a précisé M. Molins. Ils ont aussi retrouvé un briquet dans le vide-poches central et un briquet dans la poche de l'auteur.

Les perquisitions au domicile de l'auteur ont permis de faire d'autres découvertes, notamment huit bidons vides de poudre de rechargement de munitions, de 500 grammes chacune.

Pour les enquêteurs, "cette poudre noire a pu être utilisée" pour confectionner des munitions "mais il convient aussi de relever que cette poudre peut servir à la confection d'un engin explosif artisanal", a expliqué le procureur. Les enquêteurs ont par ailleurs noté "la présence curieuse d'une couscoussière entourée de chatterton pouvant également servir à cette fin".

De nombreuses zones d'ombres persistent sur le mode opératoire et la personnalité de l'assaillant. "Quel était donc le projet précis de l'auteur? Avait-il prédéterminé sa cible? Avait-il choisi le lieu ? Comment avait-il conçu son dispositif qui, selon toute vraisemblance, avait pour objet de faire de son véhicule un engin explosif?". Autant de questions sur lesquelles devront se pencher les enquêteurs.



- © 2017 AFP