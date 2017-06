La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le gendarme financier du football français, a validé le budget d'Amiens, promu en Ligue 1, a annoncé jeudi le club picard.

"L'Amiens SC est heureux et fier d'annoncer la validation de son budget global pour la saison 2017/2018 (...) par la DNCG", peut-on lire sur le site du club, précisant que la DNCG "ne mettait en place aucune mesure quant à l'encadrement de la masse salariale".La reprise de l'entraînement est prévue lundi prochain, avec deux premières journées consacrées à des tests médicaux.L'Amiens SC débutera le championnat le 5 août contre le Paris-Saint-Germain, au Parc des Princes.Par ailleurs, Lorient et Lens avaient saisi la Ligue de football professionnel (LFP) pour dénoncer les "irrégularités d'un agent, John Williams, qui était ou qui est à la fois agent, actionnaire (d'Amiens), et directeur sportif" du club, a expliqué jeudi le directeur général de la LFP, Didier Quillot. La DNCG et la commission fédérale des agents doivent étudier le dossier.