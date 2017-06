Les demi-finales de l'Euro-2017 de basket féminin opposeront d'un côté la France et la Grèce, de l'autre l'Espagne et la Belgique, soit deux habitués du dernier carré contre deux novices, samedi à Prague.

Les Françaises et les Espagnoles, favorites pour se retrouver en finale comme en 2013, n'ont pas fait de détails: 67 à 40 contre la Slovaquie pour les "Bleues" et 67 à 47 face à la Lettonie pour la "Roja".Les Espagnoles se sont appuyées sur l'ailière Alba Torres, auteur de 20 points et 9 rebonds. Les Lettones, qui avaient créé la surprise au tour précédent en éliminant la Serbie, tenante du titre, n'ont jamais été dans le match.La France a également mis fin au suspense en un seul quart-temps (21-6) grâce à une défense étouffante. Elle a contrôlé la situation grâce à son riche effectif: 11 joueuses ont marqué, dont Valériane Ayayi (13 points). Ce sera la cinquième demi-finale d'affilée des Bleues.Comme les Françaises, les Belges ont gagné leur place au Mondial-2018, pour lequel les Espagnoles sont déjà qualifiées en tant qu'organisatrices. Ce sera un première pour la Belgique. En quarts, elle a nettement dominé l'Italie (79-66) grâce à un énorme match du pivot Emma Meesseman (28 points, 11 rebonds, 5 passes).Les Grecques ont créé la surprise en battant la Turquie. C'est surtout l'ampleur du score qui étonne: 84 à 55. Comme d'habitude, Evanthia Maltsi a été décisive avec 25 points. Ce sera la première participation des Hellènes à des demi-finales.