Le dispositif Alerte enlèvement a été déclenché tôt samedi matin pour retrouver un garçon de cinq ans enlevé dans la nuit de jeudi à vendredi par son père à Melun (Seine-et-Marne), a annoncé la police judiciaire.

"Adam, âgé de 5 ans, 1 mètre environ, corpulence normale, cheveux châtain, yeux marron" est "vêtu d'un short bleu et d'un tee-shirt bleu", précise la police. Il a été enlevé "par son père, un homme de 35 ans, cheveux châtain, porteur d'une barbe, yeux marron" et qui "circule à bord d'un véhicule Renault Clio 3 de couleur noire immatriculé AF-375-ED. Ils ont été vus pour la dernière fois à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)".

Adopté en France en février 2006, le dispositif Alerte Enlèvement consiste à lancer, en cas de rapt d'enfant mineur, une alerte massive via une cinquantaine de canaux de diffusion pour mobiliser la population dans la recherche de l'enfant et de son ravisseur.

C'est la 21e fois qu'une telle alerte est déclenchée en France. Elle s'est révélée efficace dans tous les cas, permettant à chaque fois de retrouver les enfants enlevés sains et saufs.

Le dernier déclenchement en date, le 29 mars 2017, avait permis de retrouver le 6 mai un petit garçon de cinq ans et demi enlevé dans un camp de gens du voyage à Clermont-Ferrand.



