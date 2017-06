Un camion citerne transportant du pétrole a pris feu dimanche dans le centre du Pakistan, tuant au moins 123 personnes et en blessant une centaine d'autres, selon un responsable local.

Un camion citerne transportant du pétrole a pris feu dimanche dans le centre du Pakistan, tuant au moins 123 personnes et en blessant une centaine d'autres, selon un responsable local.

"Au moins 123 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées dans un incendie qui s'est déclaré lorsqu'un camion citerne s'est renversé et que les victimes se sont précipitées pour récupérer le pétrole qui s'était répandu" sur la chaussée, a déclaré un responsable des autorités locales, Rana Mohammad Saleem Afzal à la télévision publique.



AFP