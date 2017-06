Le président roumain Klaus Iohannis a désigné lundi le ministre sortant de l'Economie Mihai Tudose comme nouveau Premier ministre, sur proposition du Parti social-démocrate au pouvoir qui avait désavoué le précédent chef de gouvernement issu de ses rangs.

Mihai Tudose, un juriste de 50 ans, dispose de dix jours pour obtenir le vote de confiance du Parlement, où la coalition formée des sociaux-démocrates (PSD) et de leur petit allié Alde dispose d'une majorité solide.ll doit succéder à Sorin Grindeanu, renversé la semaine dernière par le PSD, moins de six moins après être entré en fonctions, officiellement pour des "retards" dans le programme économique du gouvernement."La crise que nous traversons nuit gravement à la Roumanie, à son économie et à son image à l'étranger", a déclaré lundi M. Iohannis après avoir consulté les partis politiques."Nous devons avoir rapidement un nouveau gouvernement (...), c'est pourquoi j'ai décidé de désigner Mihai Tudose au poste de futur Premier ministre", a ajouté le chef d'Etat libéral.M. Tudose avait été proposé en fin de matinée par le chef du PSD, Liviu Dragnea. "Il connaît les mécanismes économiques et dispose de la capacité de gérer" l'exécutif, a assuré celui-ci.Le chef du PSD a dû renoncer à briguer lui-même le poste de Premier ministre en raison d'une condamnation à deux ans de prison avec sursis pour fraude électorale. Il est en outre jugé pour "abus de pouvoir" dans une affaire d'emplois fictifs.Investi après la victoire du PSD aux législatives de décembre, M. Grindeanu avait été privé du soutien de son parti dans ce qui a été interprété par les analystes comme un coup de force de M. Dragnea pour nommer à la tête du gouvernement un cadre plus "soumis".Les médias roumains ont ironisé lundi sur le choix de M. Tudose pour lui succéder, relevant que selon les conclusions d'un audit du PSD "zéro" réforme avaient été menée à bien par son ministère."M. Tudose ne peut pas en être tenu responsable, ses projets ont été bloqués par d'autres ministères ou par le Premier ministre", a toutefois assuré lundi M. Dragnea.