Le "super-agent" de footballeurs Jorge Mendes devrait être mis en examen mardi dans une affaire de fraude fiscale impliquant le joueur colombien Radamel Falcao, grâce à un mécanisme utilisé par d'autres joueurs.

Le "super-agent" de footballeurs Jorge Mendes devrait être mis en examen mardi dans une affaire de fraude fiscale impliquant le joueur colombien Radamel Falcao, grâce à un mécanisme utilisé par d'autres joueurs.

..tous ses clients.Jorge Mendes est attendu en début de matinée par la juge chargée de l'affaire au tribunal d'instance de Pozuelo de Alarcon, banlieue cossue de Madrid, domicile de nombreuses stars du ballon rond.Le Portugais de 51 ans, qui a détenu plusieurs fois le titre de "meilleur agent du monde" attribué lors des Globe Soccer Awards, est convoqué en tant que mis en examen, selon une source judiciaire.La source n'a pas précisé ce qui lui était reproché.Mais certains clients de Gestifute, la société de Jorge Mendes, commencent à avoir un point commun dont ils se passeraient bien: ils sont visés par des redressements fiscaux, voire des enquêtes pénales pour fraude fiscale.Or, selon le consortium de médias qui a analysé des millions de documents sur les pratiques fiscales de footballeurs, les "Football Leaks", Mendes est au c?ur d'un réseau de sociétés-écran et de comptes offshore mis en place pour réduire les frais fiscaux de ces sportifs, du moins sur le pactole qui leur revient en publicités, les fameux droits à l'image.L'attaquant star portugais du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, dont Mendes serait très proche, est le dernier footballeur visé par la justice espagnole pour ces montages présumés passant par les Iles Vierges britanniques, l'Irlande, le Panama, la Suisse... selon les cas.Il doit lui aussi être entendu en vue d'une mise en examen le 31 juillet à Pozuelo, pour une fraude fiscale présumée de 14,7 millions d'euros.Radamel Falcao est lui soupçonné d'avoir dissimulé au fisc quelque 5,66 millions d'euros de revenus liés à l'exploitation de ses droits à l'image lorsqu'il évoluait à l'Atletico de Madrid en 2012 et 2013, une affaire qui ressemble à s'y méprendre aux autres procédures.Fabio Coentrao, Ricardo Carvalho, Angel di Maria, José Mourinho... tous ont été visés par le parquet espagnol pour des fraudes fiscales présumées liées à leurs droits à l'image quand ils évoluaient en Espagne.- Conseil financier ? -Basée au Portugal et fondée en 1996, la société Gestifute dément cependant catégoriquement tout montage illégal."Ni Jorge Mendes ni la société qu'il dirige, Gestifute, ne participent ou ne prêtent un service lié, directement ou indirectement, au conseil financier, fiscal ou légal de ses clients", a affirmé la société dans un communiqué diffusé le jour où la presse a révélé sa convocation devant la justice.Mais selon l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, qui a obtenu les "Football Leaks", Jorge Mendes aurait permis à ses clients de dissimuler au moins 185 millions d'euros de revenus tirés des sponsoring aux administrations fiscales.Il aurait pour cela utilisé, entre autres, une société irlandaise, Multisports & Image Management, citée dans plusieurs enquêtes visant ses clients dont Falcao.- Après Barcelone, Madrid -Jorge Mendes, fils d'un ouvrier dans la pétrochimie, a bâti seul son empire après avoir été dans sa jeunesse DJ et patron de vidéoclub.Apparaissant peu en public, réputé toujours jongler entre ses nombreux téléphones mobiles, il possède, selon la revue Forbes, un portefeuille de clients d'une valeur de 727 millions de dollars.Lui et ses clients ne sont pas les premières personnalités du monde du football à avoir des ennuis avec la justice et le fisc espagnols.En 2016, le FC Barcelone en avait fait les frais, notamment sa star argentine Lionel Messi, grand rival sportif de Cristiano Ronaldo, condamné en juillet à une peine de prison qui pourrait être commuée en amende.Et l'ancien président du club catalan, Sandro Rosell, est actuellement en détention provisoire dans le cadre d'une autre affaire.