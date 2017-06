Le mariage homosexuel, sur lequel la chancelière conservatrice allemande Angela Merkel a levé son opposition de principe, est à ce jour légalisé dans une vingtaine de pays, dont 13 en Europe.

Le mariage homosexuel, sur lequel la chancelière conservatrice allemande Angela Merkel a levé son opposition de principe, est à ce jour légalisé dans une vingtaine de pays, dont 13 en Europe.

- Pays d'Europe, les pionniers -



Les Pays-Bas sont, en avril 2001, le premier pays au monde à légaliser le mariage homosexuel. Depuis, douze pays européens leur ont emboîté le pas: Belgique, Espagne, Norvège, Suède, Portugal, Islande, Danemark, France, Grande-Bretagne (hormis l'Irlande du Nord), Luxembourg, Irlande (à la suite d'un référendum) et Finlande.

L'union civile homosexuelle a été pour la première fois accordée au Danemark en 1989 puis en Allemagne (2001), Hongrie, République tchèque, Autriche, Croatie, Grèce, Chypre, Malte et Suisse. L'Italie, dernier grand pays d'Europe occidentale qui n'accordait aucun statut aux couples de même sexe, a institué une telle union en juillet 2016.

Quant à la plupart des pays d'Europe de l'Est (Lituanie, Lettonie, Pologne, Slovaquie, Roumanie ou Bulgarie), ils n'autorisent ni les unions ni les mariages. L'Estonie est devenue en octobre 2014 la première république ex-soviétique à accorder l'union civile aux homosexuels.

Les Slovènes, qui reconnaissent une union civile, ont rejeté en 2015 par référendum une loi autorisant le mariage gay.

Plusieurs pays d'Europe de l'Ouest autorisent également l'adoption conjointe par les couples de même sexe que ce soit dans le cadre du mariage ou de l'union civile: Pays-Bas (dès 2001), Danemark, Suède, Espagne, Belgique, France, Royaume-Uni. D'autres, comme la Finlande, l'Allemagne et la Slovénie autorisent les homosexuels à adopter uniquement les enfants de leur conjoint.



- En progression dans les Amériques -



Le Canada a légalisé le mariage homosexuel dès juin 2005 après des décisions de justice dans ce sens dans la plupart de ses provinces. Les adoptions sont également autorisées.

Aux Etats-Unis, il faut attendre juin 2015 pour que la Cour suprême légalise le mariage gay dans tout le pays alors que 14 Etats sur 50 l'interdisaient encore. Le dernier Etat à autoriser l'adoption l'a fait en 2016.

En Amérique latine, quatre pays permettent de telles unions: l'Argentine depuis juillet 2010, l'Uruguay et le Brésil, et enfin la Colombie en 2016. Les adoptions y sont toutes autorisées.

Le Costa Rica reconnaît une forme d'union civile en juillet 2013 ainsi que le parlement chilien en janvier 2015.

La ville de Mexico a été, dès 2007, la première en Amérique latine à autoriser les unions civiles entre personnes du même sexe, avant de légaliser le mariage en 2009. Elle autorise les adoptions.



- Des exceptions en Afrique et en Asie -



Sur un continent où une trentaine de pays interdisent l'homosexualité, l'Afrique du Sud fait figure de précurseur: le mariage gay est légalisé depuis 2006. L'adoption l'est également.

Au Moyen-Orient, Israël est considéré comme un pays pionnier pour le respect des droits des homosexuels, notamment en matière d?adoption. Le mariage gay n'y est pas autorisé, mais il est reconnu quand il a été contracté à l'étranger.

En mai dernier, la Cour constitutionnelle taïwanaise a rendu une décision historique sur le mariage gay, qui va permettre à l'île de devenir le premier territoire asiatique à légaliser les unions entre personnes du même sexe.

En Australie, les couples du même sexe peuvent nouer des contrats d'union civile dans la plupart des Etats mais ces unions ne sont pas reconnues au niveau fédéral. Les adoptions homoparentales sont en revanche légales. La Nouvelle-Zélande a légalisé le mariage homosexuel en 2013 ainsi que les adoptions. Les unions civiles y existaient depuis 2005.



Par Karyn NISHIMURA-POUPEE - © 2017 AFP