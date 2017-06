La journaliste Audrey Pulvar a été élue mercredi présidente de la Fondation de Nicolas Hulot, qui avait démissionné le 17 mai, après sa nomination au ministère de la Transition écologique et solidaire, a annoncé l'ONG.

"Le conseil d'administration de la fondation a élu Audrey Pulvar au poste de présidente et validé le changement de nom de la fondation", créée en 1990, qui perd le nom de son fondateur et s'appellera désormais "Fondation pour la nature et l'homme", selon un communiqué.