Une affiche cinq étoiles: l'Espagne, quadruple vainqueur de l'épreuve, et l'Allemagne, une fois championne, vont s'affronter vendredi en finale du Championnat d'Europe.

Une affiche cinq étoiles: l'Espagne, quadruple vainqueur de l'épreuve, et l'Allemagne, une fois championne, vont s'affronter vendredi en finale du Championnat d'Europe.

Les deux nations ont validé leur qualification mardi en demi-finales.La "Rojita" a battu l'Italie (3-1) à Cracovie, alors que la "Mannschaft" a défait l'Angleterre aux tirs au but (2-2 a.p., 4-3 aux t.a.b.) plus tôt dans la journée, à Tychy. Ce sera la première fois que les deux pays se joueront à ce stade de la compétition.La sélection d'Albert Celades partira favorite, tant elle a dominé la phase de poules (3 victoires en autant de rencontres) et son sujet en demies. Elle ne s'est fait peur que trois minutes, après l'égalisation italienne par Federico Bernadeschi (1-1, 62e).Mais dans la foulée, Saul Niguez, déjà auteur de l'ouverture du score (53e), a expédié un missile hors de portée de Gianluigi Donnarumma (2-1, 65e). Il a ensuite porté l'estocade en reprenant le centre de Marco Asensio (3-1, 73e).Avec cinq buts, le milieu de l'Atletico Madrid est devenu le meilleur buteur de la compétition.Réduite à dix depuis la 58e, l'Italie n'a pas eu les occasions pour revenir. Elle devra attendre au moins deux ans de plus pour ajouter un sixième sacre sans sa besace, le dernier datant de 2004, époque Daniele de Rossi.Contre l'Allemagne, l'Espagne partira à la quête d'un 5e sacre, après 1986, 1998, 2011 et 2013. La dernière équipe championne comprenait Thiago Alcantara, David De Gea et Isco, entre autres.Les jeunes Allemands marchent, eux, dans les pas de leurs aînés Mesut Özil, Sami Khedira ou Manuel Neuer, vainqueurs en 2009 de l'unique trophée allemand dans cette classe d'âge.Avant la réunification, l'Allemagne de l'Est (1978, 1980) et l'Allemagne de l'Ouest (1982) s'étaient invitées en finale, mais sans jamais s'imposer.La "Mannschaft" s'est qualifiée en battant au bout de la séance de tirs au but l'Angleterre, grâce à un arrêt de Julian Pollersbeck sur la cinquième et dernière tentative anglaise, par Nathan Redmond.Le nouveau portier de Hambourg a permis de sceller une qualification logique, tant la "Mannschaft" a dominé, mais longue à se dessiner, la faute au manque de réalisme de ses coéquipiers (38 tirs, mais 9 cadrés seulement).L'Angleterre a même failli lui jouer un mauvais tour, en reprenant l'avantage du score en marquant coup sur coup en fin de première période (1-1, 41e) et en début de seconde (2-1, 50e). L'attaquant de Darmstadt Felix Platte a égalisé d'une tête puissante (2-2, 70e), mais n'a pas pu éviter la prolongation.