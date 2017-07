Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson a appelé dimanche la Russie à "faire le premier pas en faveur de la désescalade" dans l'est de l'Ukraine, en proie depuis plus de trois ans à un conflit meurtrier.

"Il est nécessaire pour la Russie de faire le premier pas en faveur de la désescalade de la situation dans l'est de l'Ukraine, en particulier en ce qui concerne le cessez-le-feu et le retrait du matériel militaire", a déclaré M. Tillerson au cours de sa première visite officielle à Kiev.

"Nous appelons la Russie à honorer ses engagements pris dans le cadre des accords (de paix) de Minsk et à utiliser son influence sur les séparatistes", a-t-il ajouté après une rencontre avec le président Petro Porochenko. Plus de 10.000 personnes, civils et militaires des deux camps, ont trouvé la mort dans l'est de l'Ukraine depuis le déclenchement du conflit entre forces de Kiev et séparatistes prorusses en 2014.

Kiev et les Occidentaux accusent Moscou de soutenir militairement et financièrement les séparatistes, ce que la Russie a toujours démenti. Des accords de paix signés à Minsk en février 2015 ont permis une réduction significative des violences dans l'Est, mais ses dispositions sont cependant régulièrement violées et son volet politique est resté lettre morte, les deux camps se rejetant la responsabilité de cet échec.

La visite de M. Tillerson en Ukraine intervient en parallèle à celle du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, qui a appelé dimanche les belligérants à respecter strictement le dernier cessez-le-feu en date, instauré le 24 juin.



