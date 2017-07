Rappel des dates-clés du groupe Etat islamique (EI) qui a perdu dimanche Mossoul, son dernier grand fief urbain en Irak, et qui est cible d'une offensive d'une alliance de combattants dominée par les Kurdes pour le déloger de son bastion de Raqa en Syrie.

- Création de l'EIIL -

- 9 avr 2013: Le chef d'Al-Qaïda en Irak, Abou Bakr al-Baghdadi, annonce une fusion de son groupe, l'Etat islamique en Irak (ISI), avec le Front al-Nosra, qui combat le régime en Syrie, pour former l'Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL). Mais Al-Nosra décline le parrainage de Baghdadi et prête allégeance au chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. L'EIIL est désavoué par Al-Qaïda début 2014.

- Capture de Raqa et Mossoul -

- 14 jan 2014: L'EIIL conquiert la ville syrienne de Raqa (nord) après des combats contre des rebelles. Raqa, premier chef-lieu de province à échapper totalement au contrôle du régime, devient son principal fief.

- 10 juin 2014: Dans le nord de l'Irak, lors d'une offensive fulgurante, l'EIIL s'empare de Mossoul, 2e ville du pays. Il conquiert ensuite de vastes territoires aux confins du Kurdistan irakien autonome, chassant des dizaines de milliers de membres des minorités chrétienne et yazidie.

- "Califat" -

- 29 juin 2014: L'EIIL proclame un "califat" dirigé par Baghdadi, sur les territoires conquis en Irak et en Syrie et change le nom du groupe en "Etat islamique" (EI). Le 5 juillet, Baghdadi apparaît pour la première fois dans une vidéo postée sur des sites jihadistes. Depuis la mosquée al-Nouri à Mossoul, il appelle tous les musulmans à lui "obéir".

- Coalition -

- 8 août 2014: Les Etats-Unis lancent des frappes contre les jihadistes en Irak, puis créent en septembre une coalition internationale anti-EI. En septembre ils mènent les premiers raids aériens contre les jihadistes en Syrie.

- Défaites en Irak -

- 31 mars 2015: Les forces irakiennes reprennent Tikrit (nord de Bagdad) à l'EI.

- 9 fév 2016: l'EI est chassé de la ville de Ramadi, chef-lieu de la province occidentale d'Al-Anbar.

- 26 juin: Première ville irakienne tombée aux mains de l'EI en janvier 2014, Fallouja est reconquise par l'armée.

- 9 juillet 2017: Le gouvernement annonce la "libération" de Mossoul à l'issue de près de neuf mois d'une offensive menée par 30.000 membres des forces fédérales --armée, police, contre-terrorisme-- soutenus par les frappes de la coalition.

- Reculs en Syrie -

- 26 jan 2015: L'EI est chassé de Kobané après plus de quatre mois de combats menés par les forces kurdes soutenues par la coalition.

- 6 août 2016: Les Forces démocratiques syriennes (FDS, une coalition arabo-kurde soutenue par Washington) chassent l'EI de Minbej.

- 24 août: Des rebelles appuyés par l'aviation et les chars de l'armée turque reprennent Jarablos.

- 24 fév 2017: L'armée turque annonce la prise d'Al-Bab. Ces quatre villes sont situées dans la province septentrionale d'Alep.

- 2 mars: La ville antique de Palmyre (centre) est reprise à l'EI par le régime syrien soutenu par l'allié russe. Elle a changé de main plusieurs fois depuis le début du conflit.

- Bataille de Raqa-

- 5 nov 2016: Les FDS lancent l'offensive pour reprendre Raqa.

Le 6 juin 2017, elles entrent dans Raqa, après avoir mené des manœuvres d'encerclement durant plusieurs mois. Depuis, les FDS se sont emparés d'un quart de la ville, et ont fermé la dernière issue permettant aux jihadistes de fuir Raqa.



