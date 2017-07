Caroline Garcia, dernière Fraçaise encore en lice à Wimbledon, a été éliminée lundi en huitième de finale par la 7e mondiale, la Britannique Johanna Konta, 7-6 (7/3), 4-6, 6-4.

Caroline Garcia, dernière Fraçaise encore en lice à Wimbledon, a été éliminée lundi en huitième de finale par la 7e mondiale, la Britannique Johanna Konta, 7-6 (7/3), 4-6, 6-4.

La N.2 française, qui atteignait la deuxième semaine à Wimbledon pour la première fois de sa carrière, a poussé Konta dans ses retranchements dans le premier set, ne s'inclinant que dans le jeu décisif. La Française a ensuite remporté un deuxième set rapide, portée par son service efficace (12 aces au total).

Mais la 22e joueuse mondiale a ensuite subi la loi de la chouchou du public du Court N.1 dans les moments clefs de la troisième manche, perdant son service sur le dernier jeu de la rencontre. La Lyonnaise a notamment envoyé la balle dans le filet sur la balle de match, alors que le court était ouvert.

"J'aurais dû faire mieux dans le dernier set, dans le dernier jeu. C'était vraiment serré et je regrette beaucoup ce dernier jeu. La balle de match est vraiment dure, je ne sais pas comment je la rate", a-t-elle réagi, les larmes aux yeux. "Il y a des matches où on peut se dire: +Là, j'ai été mauvaise.+ Là, je n'arrive pas à retenir un secteur particulier. Je pense que mon retour était mieux que d'habitude mais c'est une très bonne serveuse (...) Au troisième set, elle a passé beaucoup plus de premières balles", a analysé la Française.

"C'est sûr qu'il y a plein de points satisfaisants: j'ai bien servi, j'ai pu m'appuyer sur mon service. Je peux encore faire mieux sur le retour, même si je progresse. J'ai essayé de jouer en avançant, c'était un objectif primordiale de ma saison sur gazon", a tout de même apprécié la joueuse, qui atteignait la deuxième semaine d'un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.

Konta, première Britannique depuis 1984 à atteindre les quarts de finale, y affrontera la N.2 mondiale Simona Halep, victorieuse de la Bélarusse Victoria Azarenka.



AFP