Un millier de personnes ont rendu hommage, dimanche à La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), à Angela Jakov, la jeune fille de 13 ans tuée mi-août par un conducteur qui a foncé sur les clients attablés à la terrasse d'une pizzeria.

Le rassemblement s'est tenu devant la mairie de La Ferté-sous-Jouarre, à proximité de la zone industrielle de Sept-Sorts où s'est produit le drame le 14 août vers 20H, à une soixantaine de kilomètres à l'est de Paris. Les yeux rougis, les habitants se sont succédé pour remplir le registre de condoléances dressé devant l'hôtel de ville et saluer la famille Jakov. Originaire des Balkans, elle résidait depuis une dizaine d'années à La Ferté-sous-Jouarre.

Sur le perron de la mairie transformé en autel étaient disposés des bouquets de roses blanches, des bougies et des dessins de camarades de la collégienne, dont des photos étaient diffusées sur un écran géant. La mère d'Angela, qui devait rentrer en 4e, a pris la parole pour réclamer justice pour sa fille, victime selon elle d'un "acte terroriste", au cours de cet hommage auquel était présent le député Les Constructifs de la circonscription, Franck Riester, et le maire LR de la commune, Ugo Pezzetta.

Ce dernier a salué une "famille très soudée, très courageuse, très digne" et l'a assurée du soutien de la municipalité dans cette épreuve. Gravement blessé aux jambes, Dimitri, le frère d'Angela âgé de 3 ans, est toujours hospitalisé ainsi qu'une femme, dont le pronostic vital n'est plus engagé.

Le 14 août dans la soirée, David Patterson, 32 ans, qui réside dans les environs, avait percuté les clients d'une pizzeria attablés en terrasse avant de s'encastrer dans la devanture. Douze personnes avaient été blessées.

Dimanche, le restaurant, prisé des familles de la ville, était entouré d'une bâche noire, a constaté une journaliste de l'AFP. Jugé pénalement responsable, le suspect a été mis en examen le 16 août pour "meurtre aggravé" et "tentatives de meurtre", et écroué.

Intention suicidaire ou crise de paranoïa? Le jeune homme, qui avait absorbé une grande quantité de médicaments ce jour-là et avait consommé des stupéfiants, n'a pas été en mesure d'expliquer son geste lors de sa garde à vue. Selon une source proche de l'enquête, "il se sentait suivi et voulait provoquer quelque chose qui l'amène à se faire interpeller".

La justice a rapidement écarté la piste terroriste, un temps envisagée car le drame s'était produit quelques jours après une attaque à la voiture-bélier contre des militaires à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). L'enquête a été confiée à la Section de recherche de Paris. Un deuxième juge d'instruction devrait être nommé prochainement sur cette affaire.



