Les autorités américaines s'attendaient lundi à devoir accueillir plus de 30.000 personnes dans les centres d'évacuation suite aux inondations sans précédent causées par la tempête Harvey au Texas.

L'agence fédérale des situations d'urgence (Fema) déploie d'importants moyens pour "protéger les vies", a indiqué son directeur, Brock Long. "Nous tentons de renforcer les opérations de recherche et de sauvetage sur une zone très vaste, plus de 30 ou 50 comtés possiblement impactés au Texas", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Washington.



Par Corentin DAUTREPPE et Philippe GRELARD - © 2017 AFP