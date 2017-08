Le président Donald Trump a déclaré lundi l'état d'urgence pour la Louisiane, une mesure qui permet de mobiliser davantage de moyens fédéraux en prévisions du déplacement de la tempête tropicale Harvey vers cet Etat du sud américain, voisin du Texas.

Le président Donald Trump a déclaré lundi l'état d'urgence pour la Louisiane, une mesure qui permet de mobiliser davantage de moyens fédéraux en prévisions du déplacement de la tempête tropicale Harvey vers cet Etat du sud américain, voisin du Texas.

L'agence fédérale de secours Fema est notamment autorisée à "mobiliser et fournir à sa convenance les équipements et les ressources nécessaires" a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.



Par Corentin DAUTREPPE et Philippe GRELARD - © 2017 AFP