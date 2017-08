Battre les Pays-Bas pour les tenir à distance puis expédier le Luxembourg, tout en espérant un faux pas de la Suède, sans se laisser perturber par le cas Mbappé: l'équipe de France attaque lundi une semaine cruciale en vue du Mondial-2018.

La fameuse boulette d'Hugo Lloris en Suède, précipitant la première défaite française dans cette campagne de qualifications (2-1 en juin), a fragilisé la position des Bleus, désormais deuxièmes du groupe A derrière les Scandinaves, à la différence de buts.

Ils n'ont plus leur destin en mains, mais abordent deux matches à domicile, contre les Néerlandais au Stade de France jeudi puis les modestes Luxembourgeois dimanche à Toulouse (20h45 également), alors que la Suède doit parallèlement négocier deux déplacements, en Bulgarie et au Belarus.

Mais déjà, donc, des Oranje au menu. Les Bleus les avaient surpris à Amsterdam en octobre (1-0, but de Paul Pogba) et ont trois points d'avance sur eux.

Jeudi soir, c'est aussi le soir de la clôture du mercato, et la préparation est courte. "On est dans le pire cas de figure: on joue jeudi, la semaine est très courte, plus de la moitié ont joué hier" (dimanche), a avancé Deschamps.

L'entraînement de lundi était du coup morcelé en trois groupes: six joueurs aux soins, huit à séance allégée et les dix autres pour une session normale d'une grosse heure, sous un soleil impitoyable.



- Mbappé, c'est "Ronaldinho" -



Après le coup de froid suédois, il y avait l'idée d'une bouffée d'air frais insufflée par le duo Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé contre l'Angleterre en amical (3-2 à la mi-juin).

Or, Mbappé, s'il figure bien dans la liste, a disputé deux matches plutôt quelconques en début de saison, sans être décisif, puis été mis à l'écart à Monaco depuis trois semaines, vraisemblablement en instance de transfert vers le PSG.

Le prodige de 18 ans s'était montré insensible à la pression durant son incroyable premier semestre 2017, mais il faudra voir comment il assume mentalement les turbulences autour de lui et son probable statut de deuxième joueur le plus cher de l'histoire, autour de 180 millions d'euros selon les estimations de la presse, derrière les 222 M EUR de Neymar.

Sollicité plusieurs fois par des supporters lors d'une séance d'autographes à Clairefontaine ("Alors Kylian, c'est signé?"), il n'a répondu que par un sourire. Il s'est ensuite entraîné normalement, et à l'issue d'un mini-match en un contre un avec Olivier Giroud, Antoine Griezmann a même lancé à son sujet: "Ronaldinho!"

Interrogé sur une éventuelle visite médicale de "KML" à Clairefontaine, Deschamps a répondu: "Dans l'absolu, pourquoi pas". Le sélectionneur a avalisé le changement de club du joueur ("Il change de club mais il reste en Ligue 1"), sans pour autant vouloir le confirmer: "Il est joueur de Monaco encore aujourd'hui (lundi). Ce n'est pas une version, c'est la vérité".

Jusqu'à la visite médicale de tout à l'heure? "Là, vous faites fausse route. Mauvaise info!", a-t-il aussi lâché.

Dembélé, lui, n'a pas été convoqué car il ne participait plus aux entraînements collectifs à Dortmund, avant son passage au FC Barcelone acté vendredi dernier.

L'étourdissant ailier, présenté ce lundi en Catalogne, est numériquement remplacé par le revenant Kingsley Coman, auteur d'un bon début de saison au Bayern Munich. Il est remplaçant dans les matches officiels, mais en comptant la préparation, il compte "pratiquement 800 minutes de jeu", a souligné DD.

A gauche, Thomas Lemar est tout désigné pour suppléer Dimitri Payet (forfait), mais il est relativement inexpérimenté en Bleu, avec cinq petites sélections dont une seule titularisation.



- Kurzawa vs Robben -



En pointe, Olivier Giroud est le remplaçant d'Alexandre Lacazette à Arsenal, et ce sera sans doute le contraire en sélection.

Au milieu, N'Golo Kanté pourrait doubler Blaise Matuidi pour épauler Pogba, et en charnière centrale, Samuel Umtiti offre des garanties pour remplacer Raphaël Varane (blessé) aux côtés de Laurent Koscielny. Ce dernier n'a disputé qu'un match, un naufrage d'Arsenal à Liverpool (4-0) dimanche, mais c'est "un joueur qui a de l'expérience, qui sait se gérer, donc pas de souci particulier", a dit Deschamps.

Sur les côtés, l'arrière gauche Layvin Kurzawa a une carte à jouer en l'absence du titulaire Benjamin Mendy, mais ce sera face à un certain Arjen Robben... A droite, Djibril Sidibé, toujours loin de faire l'unanimité, a dû sortir en fin de match dimanche à Monaco en souffrant des adducteurs. "Rien de bien méchant", a rassuré le sélectionneur.

Si les Bleus abordent une semaine cruciale, que dire des Néerlandais de Dick Advocaat? Avec trois points de retard sur le duo franco-suédois, ils ont la hantise de rater une seconde compétition internationale après l'Euro-2016.

Les Bleus auront donc moins de pression que les Oranje, à eux d'en profiter



Par Yann BERNAL - © 2017 AFP