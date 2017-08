La thèse de l'enlèvement était largement privilégiée mardi matin pour la fillette disparue depuis dimanche en Isère, les enquêteurs jugeant "probable" qu'elle soit montée dans une voiture, selon une source proche du dossier.

"Vu l'ampleur des recherches et des investigations, et l?engagement des forces de l'ordre, chaque heure qui passe accrédite la thèse criminelle, au sens de la qualification pénale d'un enlèvement", a déclaré cette source à l'AFP, en opposition à "une thèse accidentelle ou à une fugue, ou à une disparition qui n'aurait pas pour origine un enlèvement".

"Plus le temps passe et plus il est probable qu'elle soit montée dans une voiture", a-t-elle ajouté. Le parquet avait ouvert lundi une enquête pour enlèvement mais sans exclure la piste accidentelle. La procureur de la République à Bourgoin-Jallieu doit tenir une conférence de presse à 14H30. Maëlys, 9 ans, a été vue la dernière fois dimanche vers 03h00 du matin alors qu'elle assistait à un mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, en compagnie de ses parents et d'autres membres de sa famille. Il y avait 180 invités à cette réception.

Après d'intenses recherches alentour, menées notamment à l'aide d'un hélicoptère et de chiens, de très nombreuses auditions ont eu lieu et une perquisition a été réalisée au domicile du gardien de la salle, parmi d'autres investigations effectuées par les gendarmes, selon des sources proches du dossier. Les parents de Maëlys et leurs deux filles sont installés depuis deux ans et demi dans le village de Mignovillard (Jura).

"C'est une famille qui s'était installée assez récemment dans la commune et qui n'a jamais fait parler d'elle", a déclaré le maire Florent Serrette à l'AFP. L'affaire a été confiée à la section de recherches de Grenoble, la compagnie et la brigade de recherches de la Tour-du-Pin et la brigade territoriale de Pont-de-Bonvoisin. Un appel à témoins avait été lancé dimanche soir pour retrouver la fillette, qui mesure 1m30, pèse 28 kg, a la peau mate, les yeux marrons et les cheveux châtains. Elle était vêtue au mariage d'"une robe sans manches" et "de nu-pieds" de couleur blanche.





