Après un Euro raté cet été, l'équipe de France féminine doit réussir son Mondial-2019 à la maison: Corinne Diacre, qui entraînait Clermont (L2), a donc été choisie mercredi pour remplacer le sélectionneur Olivier Echouafni, qui aura tenu moins d'un an.

"Corinne est une technicienne très expérimentée qui s'inscrit dans un projet à long terme, avec une première échéance majeure: la préparation de la Coupe du monde 2019" que la France organise, a détaillé Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), mercredi dans un communiqué.

L'annonce de la "3F" a pourtant de quoi surprendre: Diacre, qui a pourtant plutôt bien débuté ses cinq premiers matches de L2, va prendre les commandes des Bleues à compter du 1er septembre, pour une durée de quatre ans. Il y a un mois, Le Graët avait confié à l'AFP être en faveur d'un maintien d'Olivier Echouafni à la tête de l'équipe de France féminine, malgré la très décevante prestation des Bleues, éliminées en quarts de finale de l'Euro aux Pays-Bas.

A la question, +Olivier Echouafni va-t-il poursuivre sa mission à la tête des Bleues ?+, le patron de la FFF avait répondu: "Oui. Je trouve que c'est quelqu'un qui s'est impliqué énormément dans cette équipe, il n'avait pas une connaissance exceptionnelle du foot féminin il y a un an. Il a fait 15 matches, et connu une défaite."

Considérée comme l'un des favoris de la compétition, au regard de son statut de 3e nation mondiale et de sa série d'invincibilité avant le tournoi, la France a une nouvelle fois échoué à tenir son rang en sortant pour la 4e fois d'affilée en quarts de finale d'un tournoi majeur (Euro-2013, Mondial-2015, JO-2016, Euro-2017), défaite par l'Angleterre (1-0).



- Diacre, une ancienne pour redresser la maison bleue -



Plus que l'incapacité à atteindre l'objectif fixé, à savoir une place en demi-finales, Echouafni (44 ans) -- qui "n'est pas viré" mais "remis à la disposition de la DTN" a confié le dirigeant breton sur le site de L'Equipe -- paye la mauvaise qualité de jeu de son équipe et son incapacité à lui faire franchir un palier dans les moments clés alors que le Mondial en France se profile.

"On ne peut pas dire que l'on a fait un tournoi exceptionnel. Je pense que les trois premiers matches ont été moyens même si on a réussi à sortir de cette poule", avait admis Le Graët.

Si le patron de la FFF a enfin pu installer Diacre (43 ans), son premier choix déjà l'an dernier pour succéder à Philippe Bergeroo, c'est grâce au président du club auvergnat Claude Michy "qui a permis cette nomination", s'est-il félicité.

"Nous avons été précurseurs et avons permis à Corinne Diacre de grandir et de s'accomplir en faisant ses premières armes en tant qu'entraîneur dans le monde du football professionnel", a commenté de son côté Claude Michy, qui va essayer "de trouver les meilleures solutions pour la pérennité" de son club.

Adjointe de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine Bruno Bini de 2007 à 2013, avant de lancer sa carrière dans le foot professionnel masculin, c'est finalement un retour aux sources pour l'ancienne défenseure centrale aux 121 sélections.

Avec les matches contre la Colombie et l'Espagne, respectivement les 15 et 18 septembre prochains, point de départ d'une période de deux ans de matches amicaux jusqu'au Mondial-2019, Diacre va se mettre directement dans le bain pour débuter son nouveau mandat.



Par Olivier DEVOS - © 2017 AFP