La cote de popularité d'Emmanuel Macron a chuté de 11 points en un mois, avec 43% seulement de "bonnes opinions", et celle d'Edouard Philippe en a perdu 9 à 46%, selon un sondage BVA diffusé mercredi.

Le chef de l'Etat a ainsi perdu un total de 19 points de popularité en trois mois et le Premier ministre en a perdu 13 durant la même période.

A la veille de la rentrée politique, une majorité de Français interrogés a désormais une "mauvaise opinion" d'Emmanuel Macron (55%, +11) et d'Edouard Philippe (50%, +8), selon cet observatoire mensuel pour La Tribune et Orange.

En 2007, à la même époque, Nicolas Sarkozy recueillait encore 57% de bonnes opinions. En 2012 en revanche, la cote de François Hollande (46%) était négative dès septembre.

Emmanuel Macron a surtout perdu en popularité auprès des sympathisants de droite (38%, -20), mais également auprès de ceux du Parti socialiste (51%, -13).

Nicolas Hulot reste quant à lui en tête des personnalités dont les Français souhaitent qu'ils aient "davantage d'influence", mais perd 4 points avec 40% d'opinions favorables. Il devance Jean-Yves Le Drian (34%), Alain Juppé (34%), Xavier Bertrand (33%) et Bruno Le Maire (33%), qui gagnent chacun 1 point.

Enquête réalisée en ligne du 28 au 29 août auprès de 1.162 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.





Par Wafaa ESSALHI - © 2017 AFP