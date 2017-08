Hélène Receveaux (-57 kg) a débloqué le compteur des Bleus en obtenant une médaille de bronze aux Championnats du monde de judo, mercredi à Budapest.

A 26 ans, elle monte sur son premier podium mondial, quatre mois après avoir décroché sa toute première médaille internationale, en bronze déjà, aux Championnats d'Europe à Varsovie, fin avril."J'ai débloqué le compteur des médailles en championnats ! La première médaille européenne, ça faisait plaisir, parce que sur les autres compétitions, je n'étais vraiment pas mal mais il me manquait quelque chose en championnats. Et là, première médaille mondiale, c'est juste génial, je n'ai pas de mots, je ne réalise pas encore", a retracé Receveaux.Avec ce bronze mondial, la judoka lance son olympiade de la meilleure des façons ou presque après une année 2016 "compliquée" : elle n'avait pas été sélectionnée pour les jeux Olympiques de Rio au profit d'Automne Pavia."Avec la déception de la non-qualification pour les JO, ça a été une année très, très difficile", a reconnu Receveaux. "J'espère que cette médaille de bronze va amener de belles choses et d'autres sélections.""Mais je ne vais pas me reposer sur cette médaille, a-t-elle prévenu. C'est bien mais (...) il faut rester très sérieuse à l'entraînement, continuer à travailler. Les JO-2020, on n'y est pas encore, c'est long une olympiade !"Pavia venant d'accueillir son premier enfant, pour Receveaux, la concurrence vient cette année de Priscilla Gneto (26 ans), montée des -52 kg en -57 kg et déjà sacrée championne d'Europe au printemps.- Gneto revit le cauchemar de Rio -Mais la journée de la native d'Abidjan a rapidement tourné au cauchemar sur les tatamis hongrois. Et fait remonter à la surface les mauvais souvenirs de Rio.L'été dernier au Brésil, son rêve olympique tournait court avec une disqualification dès son entrée en lice pour avoir touché les jambes de son adversaire, la Suisse Evelyne Tschopp, avec les mains.A Budapest, c'est pour une clé de bras jugée dangereuse sur son adversaire mongole, Sumiya Dorjsuren, future championne du monde, qu'elle a été une nouvelle fois sanctionnée.Le coup est rude pour Gneto, qui n'a pas caché les difficultés traversées depuis un an pour se remettre de la désillusion de Rio."Ca fait deux fois qu'ils me font le coup", a-t-elle crié en traversant la zone mixte.Son calme retrouvé, elle s'est efforcée d'afficher un certain détachement. Même si les larmes sont venues lui piquer les yeux."C'est encore la même histoire...", a-t-elle lâché. Au moment de la décision arbitrale, "j'étais saoulée, blasée, j'avais juste envie de quitter le tapis.""Mais je ne vais pas encore repartir dans un +bad trip+ pour ça. C'est fait, c'est comme ça, il y aura d'autres compétitions, d'autres combats à gagner. (...) Je suis dégoûtée mais ça m'atteint moins qu'aux Jeux", a affirmé Gneto."J'aurais aimé connaître l'issue du combat... Je pense qu'aujourd'hui (mercredi), j'avais tout pour aller loin", a-t-elle conclu.Petit événement de la journée: le Japon a laissé échapper une médaille d'or, en -57 kg. Non sans avoir chèrement vendu sa peau puisque la jeune Tsukasa Yoshida (21 ans) a fini par céder face à Dorjsuren, après presque 13 min de combat !Mais Soichi Hashimoto n'a pas tardé à remettre les pendules à l'heure en -73 kg.A mi-compétition, les combattants nippons ont raflé cinq des six médailles d'or attribuées, plus deux médailles d'argent et une de bronze.Les podiums de la 3e journée des Championnats du monde de judo, mercredi à Budapest:DAMES-57 kg1. Sumiya Dorjsuren (MGL)2. Tsukasa Yoshida (JPN)3. Hélène Receveaux (FRA). Nekoda Smythe-Davis (GBR)MESSIEURS-73 kg1. Soichi Hashimoto (JPN)2. Rustam Orujov (AZE)3. An Changrim (KOR). Odbayar Ganbaatar (MGL)