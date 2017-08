La Corée du Nord a confirmé mercredi qu'elle avait tiré la veille un missile balistique de portée intermédiaire au-dessus du Japon.

C'est la première fois que Pyongyang déclare avoir envoyé un missile au-dessus du territoire japonais.

La Corée du Nord avait auparavant tiré par deux fois, en 1998 et en 2009, des fusées qui avaient survolé le Japon. Mais elle avait alors déclaré qu'il s'agissait d'engins civils destinés au lancement de satellites, alors que selon Washington, Séoul et Tokyo il s'agissait de tests déguisés de missiles à destination militaire.

Le missile balistique de portée intermédiaire Hwasong-12 lancé mardi "a traversé le ciel au-dessus de la péninsule d'Oshima, qui se trouve dans l'île d'Hokkaïdo, et du cap Erimo, en suivant la trajectoire préétablie, et a touché avec précision sa cible dans les eaux du Pacifique nord", a annoncé mercredi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Le lancement a eu lieu sous la supervision du numéro un nord-coréen Kim Jong-Un, a indiqué l'agence.

L'armée sud-coréenne a déclaré mardi que l'engin avait parcouru environ 2.700 kilomètres et avait atteint une altitude maximale de 550 kilomètres.

"L'essai n'a pas eu d'impact sur la sécurité des pays voisins", a assuré KCNA. M. Kim a exprimé sa "grande satisfaction" après ce lancement, a précisé l'agence.

Le dirigeant nord-coréen, cité par KCNA, a prévenu qu'il y aurait "d'autres essais de fusées balistiques dans l'avenir avec le Pacifique comme cible".

Le lancement avait été fixé au mardi 29 août afin de marquer le 107e anniversaire du traité de 1910 entre le Japon et la Corée aux termes duquel Tokyo avait colonisé la péninsule coréenne, a indiqué KCNA.

En prenant cette décision, M. Kim "a exprimé la rancoeur contenue depuis longtemps du peuple coréen" contre "les cruels habitants de l'archipel japonais insensibles au sanglant 29 août", a ajouté l'agence nord-coréenne. Le 29 août 1910 est la date à laquelle le traité est entré en vigueur.

Le nouvel essai nord-coréen a provoqué de nombreuses protestations internationales. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence pour discuter de la question.



Par Wafaa ESSALHI - © 2017 AFP