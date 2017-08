Les faisceaux de la Tour Eiffel, qui illuminent Paris depuis 1999, resteront éteints jusqu'au 10 octobre pour "rénovation", a annoncé mercredi la société d'exploitation de la Tour Eiffel (SETE).

Débutée le 28 août, "cette rénovation ne concerne pas la partie - source lumière - mais son système de rotation et ses automatismes de gestion", explique la SETE dans un communiqué envoyé à l'AFP.

Constitués de 4 projecteurs motorisés et pilotés par un ordinateur, les 2 faisceaux d'une portée de 80 kilomètres, qui composent le phare, balaient la capitale chaque soir depuis le 31 décembre 1999.

Ces projecteurs composés de lampes de 6.000 watts sont synchronisés pour former un double faisceau en croix pivotant à 360°.

En 1899, Gustave Eiffel installait des projecteurs sur rails au sommet du monument pour éclairer les monuments de Paris et pour célébrer l'Exposition universelle.

Le phare devient, dans les années 1950, un repère nécessaire pour les avions avec un faisceau d'une portée de 300km. En 1970, le faisceau est remplacé par des lumières rouges utilisées habituellement pour signaler les cheminées d'usine.

Pour le passage à l'An 2000, la SETE met en place le nouveau phare, et le scintillement de la tour Eiffel.



