L'entrée en vigueur des onze vaccins obligatoires pour les enfants sera effective à partir du 1er janvier, a précisé jeudi la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. sur CNews

L'entrée en vigueur des onze vaccins obligatoires pour les enfants sera effective à partir du 1er janvier, a précisé jeudi la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. sur CNews



Trois de ces onze vaccins étaient déjà obligatoires : la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Les huit autres étaient seulement recommandés jusqu'à présent, ils deviennent maintenant obligatoires. Il s'agit de l'haemophilius influenzae B, la coqueluche, l'hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la méningocoque C et le pneumocoque.

Ces vaccins seront tous pris en charge à 100% par la Sécurité sociale, a indiqué la ministre de la Santé.

www.ipreunion.com avec l'AFP